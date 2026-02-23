Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Tekmovalci resničnostnega šova Kmetija so vsako sezono zelo različni, Dejan Guzej pa že na prvi pogled deluje kot nekdo, ki na posestvo prinaša veliko energije in predvsem veliko smeha. Ko ga vprašamo, kako bi se opisal, se hitro nasmehne in odgovori: "Nasmejan." Nato pa v smehu doda, da je morda tudi nekoliko provokativen.

Dejan pravi, da v oddajo ne prihaja zato, da bi bil neopazen. Gledalcem obljublja predvsem nasmeh in sproščeno energijo: "Velik nasmeha, fajne provokacije in dobro voljo." V Kmetijo se podaja z željo, da bi sezona minila brez pretirane drame, čeprav se hkrati zaveda, da bodo med tekmovalci gotovo tudi takšni, ki bodo poskrbeli, da je ne bo manjkalo.

Kljub sproščenosti pa priznava, da ima tudi svoje meje. "Bojim se nadležnih žensk, cmerastih, ker mi ni tega za gledat," pove povsem odkrito. A dodaja, da v takih situacijah raje izbere umik kot prepir. "Verjetno se bom kar umaknil, tega ne prenesem, šel bom do krav. Znam bit konflikten, ampak v takih situacijah se raje obrnem pa grem," razloži.

Na kmetiji si želi predvsem delati in pokazati, da zmore. Njegov cilj ostaja preprost: "Delat pa zmagat." Dela na kmetiji se ne boji, saj pravi, da je že kot otrok veliko pomagal in mu fizično delo ni tuje. Obstaja pa ena stvar, ki je še ni poskusil: "Kozolca še nisem sestavljal, ampak ga tudi ne bi."

