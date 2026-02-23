Zadovoljna.si
Dejan Guzej.
Oddaje

Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

M.S.
23. 02. 2026 13.03
0

Letošnja sezona resničnostnega šova Kmetija prinaša pestro paleto značajev, močnih osebnosti in zelo različnih življenjskih zgodb. Med tekmovalci izstopa tudi Dejan Guzej, ki v tekmovanje vstopa z veliko energije, samozavesti in jasnim ciljem: delati, se dokazati in iti do konca.

Tekmovalci resničnostnega šova Kmetija so vsako sezono zelo različni, Dejan Guzej pa že na prvi pogled deluje kot nekdo, ki na posestvo prinaša veliko energije in predvsem veliko smeha. Ko ga vprašamo, kako bi se opisal, se hitro nasmehne in odgovori: "Nasmejan." Nato pa v smehu doda, da je morda tudi nekoliko provokativen.

Dejan Guzej
Dejan GuzejFOTO: POP TV
Dejan pravi, da v oddajo ne prihaja zato, da bi bil neopazen. Gledalcem obljublja predvsem nasmeh in sproščeno energijo: "Velik nasmeha, fajne provokacije in dobro voljo." V Kmetijo se podaja z željo, da bi sezona minila brez pretirane drame, čeprav se hkrati zaveda, da bodo med tekmovalci gotovo tudi takšni, ki bodo poskrbeli, da je ne bo manjkalo.

Dejan Guzej.
Dejan Guzej.FOTO: Zadovoljna.si
Kljub sproščenosti pa priznava, da ima tudi svoje meje. "Bojim se nadležnih žensk, cmerastih, ker mi ni tega za gledat," pove povsem odkrito. A dodaja, da v takih situacijah raje izbere umik kot prepir. "Verjetno se bom kar umaknil, tega ne prenesem, šel bom do krav. Znam bit konflikten, ampak v takih situacijah se raje obrnem pa grem," razloži.

Dejan Guzej.
Dejan Guzej.FOTO: Zadovoljna.si
Na kmetiji si želi predvsem delati in pokazati, da zmore. Njegov cilj ostaja preprost: "Delat pa zmagat." Dela na kmetiji se ne boji, saj pravi, da je že kot otrok veliko pomagal in mu fizično delo ni tuje. Obstaja pa ena stvar, ki je še ni poskusil: "Kozolca še nisem sestavljal, ampak ga tudi ne bi."

Dejan Guzej
Dejan GuzejFOTO: POP TV
Dejan je zaupal, da namerava igrati precej premišljeno, najprej opazovati in se po potrebi držati bolj v ozadju, odločilne poteze pa potegniti takrat, ko jih drugi ne bodo pričakovali. Če želite Dejana še bolje spoznati, vas na 24ur.com čaka celoten intervju.

