Tako lepa je partnerka Dejana iz Kmetije

Kako je prišlo do sporočila?
Dejan si je čustven trenutek priboril na prav poseben način. Na tržnici je namreč s kovanci kupil nagrado – sporočilo domačih. Gre za eno najbolj ganljivih nagrad v šovu, saj tekmovalcem omogoča stik z zunanjim svetom in njihovimi najbližjimi. Ko je izvedel, da ga čaka sporočilo, je bil vidno ganjen, še posebej, ker je vedel, da bo lahko videl svojo partnerko, o kateri je v šovu že večkrat govoril.
Kakšno sporočilo je imela partnerka za Dejana?
Njegova partnerka, simpatična svetlolaska, ki je povsem omrežila Dejana, mu je namenila tople in spodbudne besede. V videu mu je pokazala, da verjame vanj in da ga doma nestrpno spremlja.
"Piko, upam, da se dobro držiš. Doma te vsi zelo pogrešamo. Vemo, da bo vztrajal in da boš šel do konca," je povedala z nasmeškom na obrazu in povedala: "Uporabi moč, ki jo imaš v sebi, in izkoristi to, kar sem ti dala, preden si šel, ker je ves čas s tabo."
S tem iskrenim sporočilom in spodbudnimi besedami mu je vlila dodatno samozavest in moč za nadaljevanje šova, kar je pozneje v izjavi potrdil tudi sam.
Kaj je o svoji srčni izbrani povedal Dejan?
Dejan ni skrival svojih čustev. Po ogledu sporočila je priznal, da svojo partnerko zelo pogreša in da mu pomeni ogromno. Njene besede so ga močno ganile in mu kot že omenjeno dale nov zagon za nadaljevanje tekmovanja.
Dejan je v šovu odkrito priznal, da partnerko močno pogreša. "Dejansko vsak dan razmišljam o njej in sem se odločil, da če zdržim oziroma če obstanem tu do tistega tedna, ko bodo obiski, da jo zaročim pred celo Slovenijo," je povedal in navdušil gledalce, ki že nestrpno čakajo, da vidijo, ali bo obljubo tudi uresničil.
