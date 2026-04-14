Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Dejan Guzej - partnerka
Oddaje

Tako lepa je partnerka Dejana iz Kmetije

N. Č.
14. 04. 2026 09.10
1

V zadnji epizodi smo imeli priložnost videti Dejanovo partnerko, ki mu je poslala spodbudno sporočilo in mu vlila dodatno motivacijo za nadaljevanje tekmovanja.

Kako je prišlo do sporočila?

Dejan si je čustven trenutek priboril na prav poseben način. Na tržnici je namreč s kovanci kupil nagrado – sporočilo domačih. Gre za eno najbolj ganljivih nagrad v šovu, saj tekmovalcem omogoča stik z zunanjim svetom in njihovimi najbližjimi. Ko je izvedel, da ga čaka sporočilo, je bil vidno ganjen, še posebej, ker je vedel, da bo lahko videl svojo partnerko, o kateri je v šovu že večkrat govoril.

Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena

Kakšno sporočilo je imela partnerka za Dejana?

Njegova partnerka, simpatična svetlolaska, ki je povsem omrežila Dejana, mu je namenila tople in spodbudne besede. V videu mu je pokazala, da verjame vanj in da ga doma nestrpno spremlja.

"Piko, upam, da se dobro držiš. Doma te vsi zelo pogrešamo. Vemo, da bo vztrajal in da boš šel do konca," je povedala z nasmeškom na obrazu in povedala: "Uporabi moč, ki jo imaš v sebi, in izkoristi to, kar sem ti dala, preden si šel, ker je ves čas s tabo." 

Takšen je bil Dejan Guzej pred Kmetijo

S tem iskrenim sporočilom in spodbudnimi besedami mu je vlila dodatno samozavest in moč za nadaljevanje šova, kar je pozneje v izjavi potrdil tudi sam.

Dejan je prejel sporočilo domačih.
Dejan je prejel sporočilo domačih.FOTO: VOYO
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze

Kaj je o svoji srčni izbrani povedal Dejan?

Dejan ni skrival svojih čustev. Po ogledu sporočila je priznal, da svojo partnerko zelo pogreša in da mu pomeni ogromno. Njene besede so ga močno ganile in mu kot že omenjeno dale nov zagon za nadaljevanje tekmovanja.

Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije

Dejan je v šovu odkrito priznal, da partnerko močno pogreša. "Dejansko vsak dan razmišljam o njej in sem se odločil, da če zdržim oziroma če obstanem tu do tistega tedna, ko bodo obiski, da jo zaročim pred celo Slovenijo," je povedal in navdušil gledalce, ki že nestrpno čakajo, da vidijo, ali bo obljubo tudi uresničil.

Dejan ob ogledu sporočila domačih.
Dejan ob ogledu sporočila domačih.FOTO: VOYO
Preobrat, ki ga nihče ni pričakoval
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hope35 14. 04. 2026 09.44
0 0
A on bi Pio🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640