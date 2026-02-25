Družina v šoku, dekla bo prekršila pravila

Hladno jutro na posestvu prinese vroče razprave, saj ena od tekmovalk ni spoštovala pravil igre. Kot dekla bi morala noč preživeti v hlevu, a si je privoščila prepovedan izhod. Ostali tekmovalci njeno dejanje ostro obsodijo in glasno zahtevajo kazen brez milosti.

icon-expand Jutro na kmetiji bo pretreslo prav vse. FOTO: POP TV

Preberi še Dejan Guzej: "Bojim se nadležnih žensk"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Ko prispe Natalija, se napetost še stopnjuje. Skrivnostni dvoboj prinese nepričakovano dramo in šokanten razplet, ki tekmovalce popolnoma razoroži. Poraz pusti grenak priokus in razočaranje, ki se kot senca vleče čez vso hišo.

icon-expand Kdo je kršil pravila? FOTO: POP TV

Preberi še Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče

Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Preberi še Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?