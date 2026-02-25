Zadovoljna.si
Družina v šoku, dekla bo prekršila pravila

M.S.
25. 02. 2026 13.17
0

Nove epizode Kmetije znova navdušujejo z napetimi izzivi in nepričakovanimi zapleti. Ena izmed tekmovalk si je privoščila nedovoljen izhod iz hleva, kar je med družinskimi člani dvignilo veliko prahu. Kako bodo na njeno potezo reagirali preostali člani družine? Nepričakovan dvoboj pa prinaša še dramatičen preobrat, ki bo presenetil prav vse.

Hladno jutro na posestvu prinese vroče razprave, saj ena od tekmovalk ni spoštovala pravil igre. Kot dekla bi morala noč preživeti v hlevu, a si je privoščila prepovedan izhod. Ostali tekmovalci njeno dejanje ostro obsodijo in glasno zahtevajo kazen brez milosti.

Jutro na kmetiji bo pretreslo prav vse.
Jutro na kmetiji bo pretreslo prav vse.FOTO: POP TV
Ko prispe Natalija, se napetost še stopnjuje. Skrivnostni dvoboj prinese nepričakovano dramo in šokanten razplet, ki tekmovalce popolnoma razoroži. Poraz pusti grenak priokus in razočaranje, ki se kot senca vleče čez vso hišo.

Kdo je kršil pravila?
Kdo je kršil pravila?FOTO: POP TV
Na POP TV spremljajte novo sezono Kmetije od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci. Za koga pa letos navijate vi? Glasujte v anketi spodaj in izberite svojega favorita!

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
