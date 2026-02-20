Dino Kurtović odkrito po Kmetiji: "Nisem lenuh"

Dino Kurtović je že od začetka na posestvu dvigal prah. Nekateri sotekmovalci so mu očitali, da je sabotiral nalogo, ker naj bi delovne načrte izročil Lani, kar je sprožilo precej govoric in napetost. Prav tako je Dino hitro izvisel pri Francu, ki ga je večkrat ponižal z očitki, da je lenuh. Največji spor pa je imel z Emo, ki je storila vse, da ga pošlje domov.

A kljub vsem zapletom si bomo Dina zapomnili kot prijaznega in poštenega tekmovalca, ki je ostal zvest samemu sebi, pa tudi kot pravo ikono s svojimi kroksi s platformo in kitkami. Spodaj pa ne spreglejte intervjuja s samozavestnim Dinom.

Dino Kurtović.

Kako si doživel svoj prihod na Kmetijo in kakšni so bili tvoji prvi vtisi o sotekmovalcih?

"Jaz sem se že zmatral, preden sem stopil noter, tisti gozd je bil tako neudoben. Mark je tukaj, to ne bo dobro, velika konkurenca."

Že na začetku si imel spor s Francom, ki te je označil za lenega. Kako si sam doživljal to oznako?

"Ne vem, on je trmast, vidi samo v eno smer. Nisem lenuh, ampak raje naredim stvar enkrat in dobro, pa počasi, kot pa da hitim in delam trikrat, tako kot so delali oni."

Sta s Francom kasneje uspela razčistiti nesporazume ali je napetost ostala do konca?

"S Francom sva bila čisto v redu in takoj sva rešila nesporazum, tisti spor je bil malo brez zveze, ampak model je pozabil, tako da jaz ne vem, kdo bolj pozablja, jaz ali on. Se vidi, da je že v letih."

Dino se je znašel med dvema ognjema, kar ga je pahnilo v popolno zmedo.

Sotekmovalci so te obtožili, da sodeluješ z Lano in da si pomagal družini ukrasti delovne načrte. Kako odgovarjaš na te očitke? "Res ne razumem, zakaj bi jim potem pomagal načrte še enkrat narisati. Itak je Jan vsega kriv, zakaj je praktiko vzel, pa še kolegici sta, halo."

Si pričakoval, da bo prav konflikt z Emo najbolj vplival na tvojo pot v šovu?

"Jaz sem res mislil, da bom prišel do finala, ker sem pričakoval, da me bodo imeli za nekoga, ki ga lahko kadarkoli dajo ven in da bodo raje takoj izločali najmočnejše. V resnici pa sem računal, da se bom razumel samo s štirimi, na koncu pa sem se s petnajstimi."

Kaj bi danes naredil drugače v odnosu do Eme, če bi imel še eno priložnost?

"Nič ne bi spremenil, jaz sem, kar sem. Če ti ni kul, tam so vrata, oziroma tam je pastir."

Dino Kurtović.

Kateri trenutek na Kmetiji ti je bil najtežji in zakaj?

"Definitivno najtežji trenutek je bila arena, predvsem zato, ker sem bil po eni strani zelo vesel, da grem domov, po drugi pa nisem vedel, ali bom bolj žalosten, ker Natalije ne bom več videl ali ker ne bom več s sotekmovalci. Vem pa eno, bil sem vesel, da me Franc ne bo več zbujal in da ne bom več gledal Eme."

Kakšna je bila največja lekcija, ki si jo odnesel iz Kmetije?

"Največja lekcija je to, da je v moji glavi marsikaj, oni pa niso imeli nič in niso razumeli."

Komu najbolj privoščiš zmago in zakaj?

"Iskreno, zmage ne privoščim nikomur razen sebi. Če pa že mora kdo zmagati, naj bo to nekdo, ki še ni znan. Preostali imajo itak dovolj denarja."

Bi se še kdaj prijavil v Kmetijo?

"Ziher, zakaj pa ne. Treba je samo spakirati, grem kar spakirat, da bom ready."

Dino Kurtović

