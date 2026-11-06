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Otok ljubezni Adria - Drina in Valentin
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Drina in Valentin sta zmagovalca prve sezone šova Love Island Adria

N. Č.
06. 11. 2026 21.10
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Po tednih spogledovanja, ljubezenskih preobratov, novih prihodov in nepozabnih trenutkov je znan zmagovalni par prve sezone šova Love Island Adria. Največ glasov gledalcev sta prejela Drina in Valentin, ki sta tako osvojila glavno nagrado v vrednosti 50.000 evrov.

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V velikem finalu so se za zmago potegovali še Anja in Gašper, Alja in Anthony ter Mili in Luka, a prav Drina in Valentin sta najbolj prepričala občinstvo in domov odnesla naziv zmagovalcev.

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Do zmage skozi številne preizkušnje

Čeprav je bilo v vili med sezono kar nekaj preobratov, sta Drina in Valentin od samega začetka veljala za enega najbolj stabilnih parov. Njune povezanosti niso zamajali niti novi prihodi otočanov niti številne skušnjave, ki so spremljale dogajanje v šovu.

Drina in Valentin sta postala zmagovalca prve sezone šova Otok ljubezni Adria.
Drina in Valentin sta postala zmagovalca prve sezone šova Otok ljubezni Adria. FOTO: VOYO

Medtem ko so se pri drugih parih simpatije pogosto spreminjale, sta Drina in Valentin skozi celotno sezono ostajala zvesta drug drugemu ter gradila odnos, ki je očitno prepričal tudi gledalce. Prav zaradi iskrenosti, zaupanja in stabilnosti sta na koncu prejela največ glasov občinstva in osvojila zmago.

Kot zmagovalca sta dobila tudi kuverti, na Valentinu pa je bila na koncu odločitev, ali bo izbral ljubezen ter podelil glavno nagrado z Drino ali pa bo 50.000 evrov domov odnesel sam.

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Anja in Gašper osvojila drugo mesto

Pot Anje in Gašperja je bila precej bolj burna. Gašper je bil namreč velik del sezone v paru z Mili, nato pa je prihod Anje povsem spremenil razmerja v vili. Čeprav sta sprva vztrajala, da gre le za nedolžen flirt in da se med njima ne dogaja nič resnega, so gledalci hitro opazili, da se med njima plete nekaj več.

Sčasoma so čustva postajala vse močnejša, njuna povezanost pa vse bolj očitna. Kljub številnim dvomom, vprašanjem in dramatičnim trenutkom sta uspela priti vse do finala ter si prislužiti odlično drugo mesto. V zadnjih dneh šova sta bila med bolj izpostavljenimi pari, veliko pozornosti pa je pritegnila tudi Gašperjeva obljuba, da si bo v znak naklonjenosti dal tetovirati Anjino ime.

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Nepozaben zaključek prve sezone

Prva sezona šova Love Island Adria je postregla z vsem, kar gledalci od priljubljenega resničnostnega šova pričakujejo: z ljubeznijo, prijateljstvi, solzami, presenečenji in številnimi nepričakovanimi obrati.

Anja in Gašper sta osvojila drugo mesto.
Anja in Gašper sta osvojila drugo mesto.FOTO: VOYO

Na koncu sta največ podpore gledalcev prejela Drina in Valentin, Anja in Gašper pa sta osvojila odlično drugo mesto. Ne glede na razplet pa so številni finalisti v šovu našli nekaj več kot le možnost za zmago – našli so ljudi, ki bodo del njihovega življenja tudi po odhodu iz vile.

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Love Island Adria Drina in Valentin resničnostni šov zmagovalca Anja in Gašper otok ljubezni
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