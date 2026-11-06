Drina in Valentin sta zmagovalca prve sezone šova Love Island Adria

V velikem finalu so se za zmago potegovali še Anja in Gašper, Alja in Anthony ter Mili in Luka, a prav Drina in Valentin sta najbolj prepričala občinstvo in domov odnesla naziv zmagovalcev.
Do zmage skozi številne preizkušnje
Čeprav je bilo v vili med sezono kar nekaj preobratov, sta Drina in Valentin od samega začetka veljala za enega najbolj stabilnih parov. Njune povezanosti niso zamajali niti novi prihodi otočanov niti številne skušnjave, ki so spremljale dogajanje v šovu.
Medtem ko so se pri drugih parih simpatije pogosto spreminjale, sta Drina in Valentin skozi celotno sezono ostajala zvesta drug drugemu ter gradila odnos, ki je očitno prepričal tudi gledalce. Prav zaradi iskrenosti, zaupanja in stabilnosti sta na koncu prejela največ glasov občinstva in osvojila zmago.
Anja in Gašper osvojila drugo mesto
Pot Anje in Gašperja je bila precej bolj burna. Gašper je bil namreč velik del sezone v paru z Mili, nato pa je prihod Anje povsem spremenil razmerja v vili. Čeprav sta sprva vztrajala, da gre le za nedolžen flirt in da se med njima ne dogaja nič resnega, so gledalci hitro opazili, da se med njima plete nekaj več.
Sčasoma so čustva postajala vse močnejša, njuna povezanost pa vse bolj očitna. Kljub številnim dvomom, vprašanjem in dramatičnim trenutkom sta uspela priti vse do finala ter si prislužiti odlično drugo mesto. V zadnjih dneh šova sta bila med bolj izpostavljenimi pari, veliko pozornosti pa je pritegnila tudi Gašperjeva obljuba, da si bo v znak naklonjenosti dal tetovirati Anjino ime.
Nepozaben zaključek prve sezone
Prva sezona šova Love Island Adria je postregla z vsem, kar gledalci od priljubljenega resničnostnega šova pričakujejo: z ljubeznijo, prijateljstvi, solzami, presenečenji in številnimi nepričakovanimi obrati.
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