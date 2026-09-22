V eni noči je poljubila kar pet oseb

V priljubljenem šovu Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) se odnosi med tekmovalci iz dneva v dan zapletajo, vse skupaj pa je tokrat začinila igra, v kateri so tekmovalci razkrili odgovore na pikantna vprašanja, ki so se navezovala na njihove pretekle romantične izkušnje.

V središču dogajanja se je znašla Drina , ki je med zabavo in izzivi poskrbela za enega najbolj drznih trenutkov letošnje sezone. Razkrila je, da se je v eni noči poljubljala s kar 5 osebami, kar je močno presenetilo tekmovalce, predvsem fante, ki so jo videli kot eno izmed bolj 'mirnih' deklet.

Ko je prišla na vrsto Drina, se je razkrila njena številka – pet. Vendar pa je takoj po razkritju številke želela situacijo podrobneje pojasniti v 'izpovedovalnici', piše Net.hr. Ker se je zavedala, da bi lahko njen odgovor napačno razumeli, je takoj dodala pojasnilo.

"Ni bilo določeno, ali je šlo za moške oz. dekleta in prijateljice," je pojasnila Drina. S tem je jasno povedala, da vseh pet poljubov ni bilo nujno namenjenih moškim; med tistimi, s katerimi se je poljubljala, so bile tudi njene prijateljice.