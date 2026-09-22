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Drina
Oddaje

V eni noči je poljubila kar pet oseb

N. Č.
22. 09. 2026 10.45
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V vili Love Island Adria postaja vse bolj vroče. Za enega najbolj odmevnih trenutkov zadnjih dni je poskrbela tekmovalka Drina, ki je razkrila, da je v eni sami noči izmenjala poljube s kar petimi osebami in poskrbela za pravi val odzivov med sotekmovalci.

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V priljubljenem šovu Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) se odnosi med tekmovalci iz dneva v dan zapletajo, vse skupaj pa je tokrat začinila igra, v kateri so tekmovalci razkrili odgovore na pikantna vprašanja, ki so se navezovala na njihove pretekle romantične izkušnje.

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V središču dogajanja se je znašla Drina, ki je med zabavo in izzivi poskrbela za enega najbolj drznih trenutkov letošnje sezone. Razkrila je, da se je v eni noči poljubljala s kar 5 osebami, kar je močno presenetilo tekmovalce, predvsem fante, ki so jo videli kot eno izmed bolj 'mirnih' deklet.

Drina
DrinaFOTO: VOYO

V eni noči je poljubila pet oseb

Ko je prišla na vrsto Drina, se je razkrila njena številka – pet. Vendar pa je takoj po razkritju številke želela situacijo podrobneje pojasniti v 'izpovedovalnici', piše Net.hr. Ker se je zavedala, da bi lahko njen odgovor napačno razumeli, je takoj dodala pojasnilo.

"Ni bilo določeno, ali je šlo za moške oz. dekleta in prijateljice," je pojasnila Drina. S tem je jasno povedala, da vseh pet poljubov ni bilo nujno namenjenih moškim; med tistimi, s katerimi se je poljubljala, so bile tudi njene prijateljice.

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Drina je nato razložila, zakaj je bilo zanjo poljubljanje s prijateljicami povsem drugačna izkušnja kot poljubljanje z moškimi. "S prijateljicami je vse bolj sproščeno – preprosto se zabavamo –, medtem ko je pri moških vse skupaj preveč seksualno obarvano," je dejala v oddaji.

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Še ne spremljate Love Island Adria? Zdaj je pravi čas, da skočite na VOYO, spoznate vse otočane ter spremljate prve ljubezenske iskrice, nova povezovanja in presenečenja, ki jih v vili zagotovo ne bo manjkalo.

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Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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