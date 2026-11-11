Priljubljeni kviz Na lovu se vrača: lovci napovedujejo še težjo sezono

Po odlično sprejeti prvi sezoni se na POP TV vrača priljubljeni kviz Na lovu! Janko, Viktor in Ivan, lovci, ki smo jih vzljubili v prvi sezoni, so že pripravljeni na nove kvizaške dvoboje. Druga sezona prinaša še zahtevnejša vprašanja, nove tekmovalce in tudi povratnike, ki si želijo nove priložnosti.

Kdo bo tokrat premagal lovce? Nova sezona se začenja 25. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO.

Lovci se veselijo, da spoznajo tekmovalce

Lovci že nestrpno pričakujejo, da gledalci spoznajo nove tekmovalce, izzivalce in vse, kar so ustvarjalci pripravili v drugi sezoni. Kot napovedujejo, bodo vprašanja še zahtevnejša, konkurenca močnejša, napetih trenutkov pa ne bo manjkalo.

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To za drugo sezono napoveduje Peter Poles

Voditelj Peter Poles se iz prve sezone najbolj spominja Viktorjevega neverjetnega lova na 20 korakov in nekaj zaključnih dvobojev, ki so bili izjemno tesni, a so se na koncu končali z zmago tekmovalcev. "Mi je pa zelo všeč, da že sam koncept kviza omogoča nepričakovane obrate in napete zaključke, še posebej, ko imajo lovci slab dan. V drugi sezoni je tudi veliko povratnikov, ki so prišli po revanšo, in kar nekaj vidnih predstavnikov kvizaške scene, ki so pokazali, kako se stvarem streže!" pravi Poles. Prva sezona je gledalcem ponudila obilico znanja, zabave in napetih zaključnih bojev, zato ustvarjalci z drugo sezono obljubljajo še korak naprej. "Mislim, da smo v drugi sezoni naredili lep korak naprej in bomo lahko še nekaj sezon nadaljevali z našim poslanstvom razveseljevanja in izobraževanja gledalcev," sklene Poles.

icon-expand Na lovu FOTO: POP TV

Boljša vprašanja, več napetosti in še več zabave

Tudi lovci nestrpno čakajo drugo sezono. Bili smo zelo veseli pozitivnega odziva občinstva na prvo sezono, zdaj pa si želimo, da gre vse skupaj samo še na bolje. "Boljša vprašanja, več napetosti in še več zabave," napoveduje Viktor.

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Lovci bodo morali znova pokazati izjemno znanje, zbranost in hitrost. Ivan pravi, da se je v prvi sezoni naučil predvsem pomena sproščenosti. "Naučil sem se, da sem lahko sproščen in da so porazi in zmage, tako kot v običajnem življenju. Predvsem sproščenost bi rad prenesel v drugo sezono," je zaupal. Janko pa opozarja, da bo konkurenca letos še močnejša: "Sam bi res rekel, da so vprašanja zahtevnejša in tudi konkurenca je kar močna."

icon-expand Na lovu FOTO: POP TV

Kako uspešni bodo tokrat lovci, kdo jih bo presenetil in ali bodo povratniki dočakali svojo revanšo? Spremljajte drugo sezono kviza Na lovu, od 25. novembra ob 20. uri na POP TV in VOYO!