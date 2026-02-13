Ema slavila, Nuša v solzah zapustila posestvo

Tedenska naloga uspešno opravljena

Pred areno je družino čakalo še olajšanje. Nada je sicer našla nekaj napak pri tedenski nalogi in si vzela čas za razmislek, a so jo tekmovalci kljub spodrsljajem uspešno opravili. Prejeli so vse zlatnike, kar pomeni, da bo prihodnji teden na tržnici precej bolj sproščen in bogat.

Uspeh so na koncu epizode proslavili z obilno pojedino, obenem pa dobili še nove članice: lame, ki bodo odslej del življenja na posestvu.

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri.

Ema izbere spretnost in žago

Kot dvobojevalka je Ema izbrala spretnost, in sicer igro z žago. Pred areno ji je Franci pokazal osnove žaganja in kmalu mu je postalo jasno, da je zelo nadarjena. "Pristopila je do mene in me vprašala, kako začne žagat. Jaz sem ji pokazal, povedal. Bil sem presenečen, rekla je, da še nikoli ni žagala. Ampak čakaj, punca, ti žagaš v nulo. Nisem mogel verjet," je priznal Franci. Še vseeno je Juš verjel v Nušo in poudaril dve prednosti: "Malce lažja je od nasprotnice in to, da je že bila v areni in se zna soočiti s pritiskom."

Samozavestna Nuša in borbena arena

Nuša je v areno stopila samozavestno. "Zjutraj sem imela zelo težek trenutek, želela sem obupati, pustiti dvoboj, ampak sem se začela zavedati, da sem prišla sem, da pokažem, kdo sem, in se bom borila," je povedala. Ema pa je bila osredotočena in odločena: zmaga je njena. Ko se je dvoboj začel, je preprosto odklopila vse okoli sebe.

Na začetku sta bili tekmovalki precej izenačeni. Napetost je rasla z vsakim potegom žage. Ema je prva prežagala prvi hlod, člani družine pa so medtem glasno navijali in delili koristne nasvete, še posebej Franci.

Zmaga in slovo

Na koncu je slavila Ema. "Končno sem zmagala. Čakam to Kmetijo že pet let in zdaj mi je končno uspelo," je povedala ganjeno. Nuša je poraz sprejela športno: "Seveda ji bom čestitala, pošteno je zmagala in svaka ji čast."

Nad videnim je bila navdušena tudi voditeljica Natalija, medtem ko je bil Juš vidno potrt. Ob slovesu so se vsi člani prišli posloviti od Nuše. Igor je poudaril, da je super punca, Aleksandra pa je dodala, da ji je žal, ker je res srčna oseba. Ema je kljub zmagi izrazila razočaranje, da ponovno odhaja ženska tekmovalka: meni, da bi morali to v prihodnje spremeniti. Nuša je ob odhodu potočila nekaj solz in priznala, da ji je najtežje pustiti Juša na posestvu.

Po izpadu smo z Nušo še poklepetali

Po čustvenem slovesu smo z Nušo dobili priložnost za kratek pogovor, v katerem je delovala mirno, zbrano in pomirjena sama s sabo. Na vprašanje, ali na kmetiji kaj obžaluje, ni oklevala: "Vse, kar naredim, naredim premišljeno. Če pa ne premišljeno, sem naredila iskreno. Tako da vse, kar bi naredila, kar sem naredila, bi ponovila."

Brez presenečenja je razkrila tudi, komu najbolj privošči končno zmago. Seveda Jušu: "Juš je moj neki daljni sorodnik in zelo dober, dober prijatelj." Med njima se je skozi oddajo spletla še močnejša vez, zato ji je misel, da ostaja brez nje na kmetiji, še posebej težka. Če bi v areni slavila in ostala v igri, bi svojo taktiko nadaljevala v podobni smeri. Morda bi se še bolj povezala z določenimi tekmovalci in okrepila svoj klan, a v osnovi igre ne bi spreminjala. Ostala bi zvesta sebi, tako kot je bila od prvega dne.

