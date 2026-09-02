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Umetna inteligenca
Oddaje

Kaj se zgodi, ko umetna inteligenca dobi nadzor nad vašim telesom?

M.S.
02. 09. 2026 14.27
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Napeta zgodba o maščevanju, umetni inteligenci in človeku, ki po brutalnem napadu dobi nepričakovane sposobnosti. Znanstvenofantastični triler Upgrade, ki je navdušil tudi kritike, v soboto, 5. septembra, prihaja na VOYO.

Znanstvenofantastična uspešnica, ki je navdušila kritike, prihaja na VOYO

Ljubitelji znanstvene fantastike in napetih akcijskih filmov boste septembra na VOYO prišli na svoj račun. V soboto, 5. septembra, namreč prihaja film meseca Upgrade, temačen znanstvenofantastični triler režiserja in scenarista Leigha Whannella, ki ga poznamo tudi kot enega od ustvarjalcev uspešnih franšiz Saw in Insidious.

Znanstvenofantastična uspešnica, ki je navdušila kritike, prihaja na VOYO.
Znanstvenofantastična uspešnica, ki je navdušila kritike, prihaja na VOYO.FOTO: Universal pictures

Ko tehnologija postane edino upanje

V središču zgodbe je Grey Trace (Logan Marshall-Green), ki po brutalnem napadu izgubi ženo, sam pa ostane paraliziran. Novo priložnost dobi z eksperimentalnim vsadkom z umetno inteligenco STEM, ki mu omogoči, da znova hodi, obenem pa mu podari izjemne fizične sposobnosti. Grey se jih odloči uporabiti za iskanje odgovornih za napad, a kmalu se pojavi vprašanje, kdo ima v resnici nadzor nad njegovim telesom.

Umetna inteligenca
Umetna inteligencaFOTO: Shutterstock

Majhen proračun, velik uspeh

Upgrade je nastal s proračunom okoli 2,6 milijona evrov, po svetu pa zaslužil skoraj 14,7 milijona evrov. Navdušil je tudi kritike in na portalu Rotten Tomatoes dosegel 88 odstotkov pozitivnih ocen. Whannell je med svojimi navdihi za film izpostavil klasiki The Terminator in The Raid. V glavnih vlogah poleg Logana Marshall-Greena nastopajo še Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo in Simon Maiden.

Umetna inteligenca
Umetna inteligencaFOTO: AdobeStock

Če vas zanima, kaj se zgodi, ko umetna inteligenca dobi neposreden dostop do človeškega telesa, si lahko Upgrade na VOYO ogledate od sobote, 5. septembra.

Viri: Rotten Tomatoes, The Numbers, RogerEbert.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
VOYO Upgrade film znanstvena fantastika umetna inteligenca filmske premiere
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