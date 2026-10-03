Tega o Gašperju iz Love Islanda zagotovo niste vedeli

Gledalci šova Love Island Adria Gašperja Širovnika poznajo kot osebnega trenerja in enega izmed slovenskih predstavnikov v vili, a 27-letnik ima za sabo tudi zanimivo športno preteklost. Pred vstopom v priljubljeni resničnostni šov se je namreč več let ukvarjal s powerliftingom oziroma trobojem moči, kjer je dosegel nekaj zavidanja vrednih rezultatov.

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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Powerlifting sestavljajo tri discipline – počep, potisk s prsi in mrtvi dvig – Gašper pa je tekmoval predvsem v kategoriji do 105 kilogramov. Njegovi rezultati so v bazi OpenPowerlifting zabeleženi vse od leta 2022. Enega največjih uspehov je dosegel oktobra 2024, ko je nastopil na državnem prvenstvu v klasičnem troboju moči. V kategoriji do 105 kilogramov je osvojil drugo mesto in tako postal državni podprvak. Takrat je tehtal 103,92 kilograma, v počepu dvignil 265 kilogramov, v potisku s prsi 162,5 kilograma in v mrtvem dvigu 307,5 kilograma. Njegov skupni rezultat je znašal 735 kilogramov.

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Že decembra istega leta je na prednovoletnem tekmovanju svoj skupni rezultat še izboljšal. V počepu je dosegel 267,5 kilograma, v potisku s prsi 167,5 kilograma in v mrtvem dvigu 310 kilogramov. Skupaj je tako zbral kar 745 kilogramov in v svoji kategoriji osvojil prvo mesto.

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Še bolj impresivna številka pa se skriva med njegovimi starejšimi rezultati. Aprila 2023 je na tekmovanju v potisku s prsi in mrtvem dvigu uspešno dvignil kar 320 kilogramov. Gre za njegov najvišji uspešen mrtvi dvig, zabeležen v podatkovni bazi OpenPowerlifting. Na istem tekmovanju je v potisku s prsi dosegel še 160 kilogramov ter v svoji kategoriji osvojil prvo mesto.

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Gašper ima tako za sabo precej več kot le nekaj obiskov fitnesa. Njegovi tekmovalni rezultati kažejo, da se je s športom ukvarjal resno, danes pa ga lahko spremljamo v povsem drugačnem okolju. V Love Island Adria namreč namesto kilogramov dviguje predvsem temperaturo v vili, kjer njegovi odnosi z dekleti skrbijo za vedno nove zaplete.

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