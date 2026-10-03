Tega o Gašperju iz Love Islanda zagotovo niste vedeli

Gledalci šova Love Island Adria Gašperja Širovnika poznajo kot osebnega trenerja in enega izmed slovenskih predstavnikov v vili, a 27-letnik ima za sabo tudi zanimivo športno preteklost. Pred vstopom v priljubljeni resničnostni šov se je namreč več let ukvarjal s powerliftingom oziroma trobojem moči, kjer je dosegel nekaj zavidanja vrednih rezultatov.
Powerlifting sestavljajo tri discipline – počep, potisk s prsi in mrtvi dvig – Gašper pa je tekmoval predvsem v kategoriji do 105 kilogramov. Njegovi rezultati so v bazi OpenPowerlifting zabeleženi vse od leta 2022. Enega največjih uspehov je dosegel oktobra 2024, ko je nastopil na državnem prvenstvu v klasičnem troboju moči. V kategoriji do 105 kilogramov je osvojil drugo mesto in tako postal državni podprvak. Takrat je tehtal 103,92 kilograma, v počepu dvignil 265 kilogramov, v potisku s prsi 162,5 kilograma in v mrtvem dvigu 307,5 kilograma. Njegov skupni rezultat je znašal 735 kilogramov.
Že decembra istega leta je na prednovoletnem tekmovanju svoj skupni rezultat še izboljšal. V počepu je dosegel 267,5 kilograma, v potisku s prsi 167,5 kilograma in v mrtvem dvigu 310 kilogramov. Skupaj je tako zbral kar 745 kilogramov in v svoji kategoriji osvojil prvo mesto.
Še bolj impresivna številka pa se skriva med njegovimi starejšimi rezultati. Aprila 2023 je na tekmovanju v potisku s prsi in mrtvem dvigu uspešno dvignil kar 320 kilogramov. Gre za njegov najvišji uspešen mrtvi dvig, zabeležen v podatkovni bazi OpenPowerlifting. Na istem tekmovanju je v potisku s prsi dosegel še 160 kilogramov ter v svoji kategoriji osvojil prvo mesto.
Gašper ima tako za sabo precej več kot le nekaj obiskov fitnesa. Njegovi tekmovalni rezultati kažejo, da se je s športom ukvarjal resno, danes pa ga lahko spremljamo v povsem drugačnem okolju. V Love Island Adria namreč namesto kilogramov dviguje predvsem temperaturo v vili, kjer njegovi odnosi z dekleti skrbijo za vedno nove zaplete.
Vir: Powerlifting zveza Slovenije in OpenPowerlifting.
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