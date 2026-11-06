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Anja in Gašper na zmenku.
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Gašper naj bi si dal tetovirati Anjino ime, ona ga že drži za besedo

N. Č.
06. 11. 2026 14.26
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Med zadnjim romantičnim zmenkom v šovu Otok ljubezni Adria je Gašper presenetil z drzno obljubo in napovedal, da si bo v znak naklonjenosti dal tetovirati Anjino ime.

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Spremljali smo zadnje zmenke finalistov šova Otok ljubezni Adria, med katerimi ni manjkalo romantičnih trenutkov, iskrenih pogovorov in velikih obljub. Eno bolj nepričakovanih je izrekel Gašper, ki je Anji obljubil prav posebno gesto, ki je ne gre jemati zlahka.

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Gašper ji je obljubil tetovažo

Med njunim zadnjim zmenkom je Gašper Anji dal obljubo, ki je marsikoga presenetila. V znak naklonjenosti naj bi si dal tetovirati njeno ime. Njegova izjava je hitro pritegnila pozornost gledalcev, saj gre za precej drzno obljubo, še posebej v svetu resničnostnih šovov, kjer se čustva pogosto razvijajo zelo hitro.

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Gašper je na zmenku priznal, da dekletu še nikoli ni rekel, da jo ljubi, razkril pa je tudi, da že komaj čaka, da bosta samo ona in on, brez kamer in vseh ostalih ljudi, ki so jima zadnje tedne delali družbo v vili.

Med pogovorom je pokazal tudi na svoj nedokončan tatu, ki vsebuje črki A in N, ter ji obljubil, da ga bo dopolnil in si tako na roki izpisal celotno njeno ime.

Anja in Gašper na prvem skupne zmenku.
Anja in Gašper na prvem skupne zmenku.FOTO: VOYO

Anja Gašperja drži za besedo

"Držim Gašperja za besedo, da si bo naredil tetovažo zame," je povedala Anja v pogovoru po zmenku in priznala, da ji je ideja takega tatuja zelo všeč. Namignila je celo, da bi si lahko tudi sama dala vtetovirati nekaj zanj in tako bi oba imela tatu s spominom na začetek njune ljubezenske poti.

Eden najopaznejših parov letošnje sezone

Anja in Gašper sta skozi sezono razvila posebno povezavo in postala eden najbolj spremljanih parov letošnjega šova. Čeprav njuna pot ni bila povsem brez zapletov, sta se prebila vse do finala in med gledalci vzbudila veliko zanimanja.

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Prav zato ni presenetljivo, da je omemba tetovaže sprožila številne odzive. Nekateri jo vidijo kot romantično gesto, drugi pa menijo, da je za takšno odločitev še nekoliko prezgodaj.

Anja in Gašper na zmenku.
Anja in Gašper na zmenku.FOTO: VOYO

Bo obljubo tudi uresničil?

Za zdaj ostaja odprto vprašanje, ali bo Gašper svojo obljubo dejansko izpolnil. Eno je gotovo: če si bo res dal tetovirati Anjino ime, bo to eden najbolj nepozabnih trenutkov, ki jih je rodila letošnja sezona šova Otok ljubezni Adria.

Ne zamudite velikega finala nocoj ob 20.00 na VOYO!

Na zmenke so se odpravili tudi drugi pari. Nekaj fotografij vas čaka spodaj.

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