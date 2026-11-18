Če je kdo dvomil, da sta Gašper in Anja svojo ljubezensko zgodbo po koncu šova Otok ljubezni Adria pripravljena nadaljevati tudi v resničnem življenju, je zdaj dobil jasen odgovor. Drugouvrščeni par prve sezone je dokazal, da njuna zveza ni bila le del televizijskega šova. Gašper je namreč izpolnil obljubo, ki jo je Anji dal pred kamerami, in storil nekaj, česar številni niso pričakovali.

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Obljuba, ki jo je dal na zadnjem zmenku

Gledalci šova se zagotovo spomnijo enega najbolj romantičnih trenutkov sezone, ko je Gašper med zadnjim zmenkom Anji zaupal, da bo po koncu šova dopolnil svojo tetovažo. Na roki je imel namreč že vtetovirani črki A in N, takrat pa je obljubil, da bo dodal še preostale črke in tako na svoji koži za vedno zapisal njeno ime. Besede so ganile številne oboževalce, a le redki so verjeli, da bo obljubo izpolnil tako hitro.

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Nepričakovano presenečenje v oddaji Bombaškoljka

Priložnost za uresničitev obljube se je pojavila med gostovanjem Anje in Gašperja v oddaji Bombaškoljka, ki si jo lahko ogledate na VOYO. Za njiju so pripravili prav posebno presenečenje. Med pogovorom o njunem skupnem času v vili in življenju po šovu je v studio vstopila tetovatorka s celotno opremo. Gašper o načrtu ni vedel ničesar.

icon-expand Gašper in Anja sta novi par Otoka ljubezni Adria. FOTO: VOYO

Nenadoma se je znašel pred vprašanjem, ali bo svojo obljubo res držal ali pa bo našel izgovor.

Ni okleval, brez razmisleka je rekel 'da'

Gašper ni potreboval veliko časa za razmislek. Pred prižganimi kamerami je brez oklevanja privolil v dopolnitev tetovaže. Mojstrica tetoviranja je obstoječima črkama A in N dodala še J in A ter tako dokončala napis. Od zdaj naprej mu na roki piše ime Anja. Za številne gledalce je bila to simbolična potrditev, da svojih besed ni izrekel zgolj zaradi televizijskih kamer, temveč jih je mislil resno.

Nova tetovaža tudi za Anjo

Zanimivo pa Gašper ni edini, ki se je po koncu šova odločil za novo tetovažo. Tudi Anja je razkrila, da ima nov tattoo, s katerim je svoji zgodbi dodala poseben osebni pečat. Za kakšen napis gre, pa je Anja razkrila novinarki POP IN-a Kaji Ahčin, kaj ji je zaupala o novem tatuju, pa si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.

Naslednji korak? Skupno življenje

Čeprav Gašper prihaja iz Ljubljane, Anja pa iz Velenja, razdalja zanju očitno ne predstavlja večje ovire. Par je razkril, da že razmišlja o skupnem življenju v Ljubljani. Selitev pod isto streho bi bila tako logično nadaljevanje njune zveze, ki se je začela v eni najbolj spremljanih vil tega leta. Več o njunih načrtih za prihodnost si lahko preberete TUKAJ!

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Vse epizode na VOYO Če ste zamudili njuno pot v vili, si lahko prvo sezono šova Otok ljubezni Adria v celoti ogledate na VOYO. Na voljo so vse epizode, vključno z romantičnim zmenkom, na katerem je padla obljuba o tetovaži, in oddajo Bombaškoljka, v kateri je Gašper svojo besedo tudi držal.

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