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Glorija Pinturić - ig
Oddaje

Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?

VOYO
31. 07. 2026 04.00
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Na VOYO smo pretekli teden začeli spremljati težko pričakovano serijo IQ 160, ki vsak petek prinaša nove epizode in zaplete. Med obrazi, ki so že pritegnili pozornost, je tudi mlada Glorija Pinturić v vlogi Dore Kapov. V nadaljevanju jo spoznajte nekoliko bolje in odkrijte, kdo je mlada igralka, ki se vse bolj uveljavlja pred kamerami.

Čudežna najstnica: obiskuje gimnazijo, študira klavir, sklada glasbo in igra v seriji

Mlada Glorija Pinturić je ena od igralk, ki jih lahko spremljamo v seriji IQ 160 na VOYO. Čeprav je še gimnazijka, že študira klavir na Glasbeni akademiji, ima igralske izkušnje, pri seriji pa je sodelovala tudi kot skladateljica. V seriji igra Doro, najstarejšo hčerko Marine Kapov, ki jo upodablja Dajana Čuljak. Dora je uporniška in samosvoja najstnica, ki svojih čustev ne pokaže zlahka, zaradi česar ima z mamo precej zapleten odnos.

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Težko pričakovana serija IQ 160 prihaja na VOYO
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Težko pričakovana serija IQ 160 prihaja na VOYO

Serijo IQ 160 lahko spremljate na VOYO, kjer vas vsak petek čaka nova epizoda.

"Dora je oseba, ki ne bo takoj položila vseh kart na mizo in pokazala svojega pravega bistva. S tem se poskuša zaščititi pred nepričakovanimi čustvi in razočaranji," je povedala Glorija in dodala, da je navdih za lik črpala tudi iz lastnih najstniških izkušenj ter svojih vrstnikov. 

Na snemanju se je še posebej povezala z Dajano Čuljak. "Z Dajano sva se zelo spoprijateljili in odlično razumeli. Pogosto sem jo prosila za nasvet glede replik," je razkrila. Dobro vzdušje pa ni bilo omejeno le na njiju: "Vsi so bili profesionalni in so nam veliko pomagali. Bili smo kot ena velika družina."

Na VOYO je prispela težko pričakovana serija IQ 160.
Na VOYO je prispela težko pričakovana serija IQ 160.FOTO: VOYO
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Glorija ima kljub mladosti že igralske in gledališke izkušnje, njena velika strast pa ostaja glasba. Ob tretjem letniku gimnazije je končala tudi prvi letnik študija klavirja na Glasbeni akademiji. Usklajevanje šole, študija in snemanja priznava, da ni bilo preprosto. Njeno glasbeno znanje je prišlo do izraza tudi pri IQ 160. Ko je producentka na Instagramu opazila njene klavirske improvizacije, ji je predlagala, da napiše glasbo za serijo. Tako je pri projektu sodelovala tako pred kamero kot tudi v ozadju.

IQ 160.
IQ 160.FOTO: VOYO
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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Glorija Pinturić IQ 160 VOYO slovenska serija mlada igralka oddaje
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