Kdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?

Mlada Glorija Pinturić je ena od igralk, ki jih lahko spremljamo v seriji IQ 160 na VOYO . Čeprav je še gimnazijka, že študira klavir na Glasbeni akademiji, ima igralske izkušnje, pri seriji pa je sodelovala tudi kot skladateljica. V seriji igra Doro , najstarejšo hčerko Marine Kapov , ki jo upodablja Dajana Čuljak . Dora je uporniška in samosvoja najstnica, ki svojih čustev ne pokaže zlahka, zaradi česar ima z mamo precej zapleten odnos.

"Dora je oseba, ki ne bo takoj položila vseh kart na mizo in pokazala svojega pravega bistva. S tem se poskuša zaščititi pred nepričakovanimi čustvi in razočaranji," je povedala Glorija in dodala, da je navdih za lik črpala tudi iz lastnih najstniških izkušenj ter svojih vrstnikov.

Na snemanju se je še posebej povezala z Dajano Čuljak. "Z Dajano sva se zelo spoprijateljili in odlično razumeli. Pogosto sem jo prosila za nasvet glede replik," je razkrila. Dobro vzdušje pa ni bilo omejeno le na njiju: "Vsi so bili profesionalni in so nam veliko pomagali. Bili smo kot ena velika družina."