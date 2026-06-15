Kaj vse čaka dr. Martina Gruberja v novem tednu?

Ponedeljek
Gorski zdravnik na sejmu rokodelske umetnosti sreča pacientko Melanie, ki je po covidu še vedno močno oslabljena. A nenadoma se zgrudi njena žena Anni, umetnica, ki ob skrbi za družino in bolno partnerko nosi vse breme doma. Martin ji svetuje počitek, vendar Anni zaradi finančnih skrbi ne more počivati.
Torek
Ko pacientka Anni dobi hude trebušne krče in se njeno stanje še poslabša, Martin posumi, da ni le pod stresom, ampak je resno bolna. Čas se izteka, saj mora pacientko čim prej prepričati v zdravljenje, preden pride do hudih posledic. Medtem Martina vse bolj skrbi za Lilli, ki zaradi dela v trgovini zanemarja Davida. Lisbeth pa Hansu priskoči na pomoč pri iskanju sreče.
Sreda
Med dramatično gorsko reševalno akcijo se Martin znajde v navzkrižju med zdravniško dolžnostjo in prijateljstvom, ko se spre s prijateljem Moritzem. Ta kljub bolniškemu dopustu vodi operacijo z dronom in skoraj povzroči trčenje z reševalnim helikopterjem. Medtem je tudi Moritzova hči Lena vse bolj zaskrbljena, saj ga je njegova strast do dela pripeljala na rob izčrpanosti.
Četrtek
Martin je prisiljen obvestiti vodstvo gorske reševalne službe o Moritzovem bolniškem dopustu, da bi preprečil novo tveganje. A Moritz ne zna odnehati in se zateka k delu, medtem ko mu telo odpoveduje. Martin se boji, da bo izgubil prijatelja, Lilli pa se spopada s krivdo po Xaverjevi nesreči.
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