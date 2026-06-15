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Gorski zdravnik
Oddaje

Kaj vse čaka dr. Martina Gruberja v novem tednu?

M.S.
15. 06. 2026 13.35
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Od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Gorski zdravnik. V osrčju čudovite alpske pokrajine se prepletajo ganljive življenjske zgodbe, ljubezenski zapleti in vsakodnevni izzivi, s katerimi se sooča predani zdravnik Martin Gruber. Ne zamudite novih epizod in razburljivega dogajanja.

Ponedeljek

Gorski zdravnik na sejmu rokodelske umetnosti sreča pacientko Melanie, ki je po covidu še vedno močno oslabljena. A nenadoma se zgrudi njena žena Anni, umetnica, ki ob skrbi za družino in bolno partnerko nosi vse breme doma. Martin ji svetuje počitek, vendar Anni zaradi finančnih skrbi ne more počivati.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Ljubitelje serije Gorski zdravnik na VOYO vsak teden čakajo nove epizode aktualne sezone, na voljo pa so tudi vse epizode 18. sezone. Popolna priložnost za maratonski ogled ali osvežitev spomina na preteklo dogajanje.

Torek

Ko pacientka Anni dobi hude trebušne krče in se njeno stanje še poslabša, Martin posumi, da ni le pod stresom, ampak je resno bolna. Čas se izteka, saj mora pacientko čim prej prepričati v zdravljenje, preden pride do hudih posledic. Medtem Martina vse bolj skrbi za Lilli, ki zaradi dela v trgovini zanemarja Davida. Lisbeth pa Hansu priskoči na pomoč pri iskanju sreče.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Sreda

Med dramatično gorsko reševalno akcijo se Martin znajde v navzkrižju med zdravniško dolžnostjo in prijateljstvom, ko se spre s prijateljem Moritzem. Ta kljub bolniškemu dopustu vodi operacijo z dronom in skoraj povzroči trčenje z reševalnim helikopterjem. Medtem je tudi Moritzova hči Lena vse bolj zaskrbljena, saj ga je njegova strast do dela pripeljala na rob izčrpanosti.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Četrtek

Martin je prisiljen obvestiti vodstvo gorske reševalne službe o Moritzovem bolniškem dopustu, da bi preprečil novo tveganje. A Moritz ne zna odnehati in se zateka k delu, medtem ko mu telo odpoveduje. Martin se boji, da bo izgubil prijatelja, Lilli pa se spopada s krivdo po Xaverjevi nesreči.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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