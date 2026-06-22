Slavnega zdravnika čaka težka preizkušnja

Ponedeljek
Gorski zdravnik tokrat zdravi 25-letnega Tima, ki zaradi pljučne fibroze že leta živi skoraj povsem odrezan od sveta. Njegov oče Marco je edini, s katerim je v tesnem stiku. Ko se okuži z neznanim virusom, mu Martin svetuje še strožje varnostne ukrepe. A srečanje s simpatično Leonie v Timu prebudi željo po svobodi in prvi bližini.
Torek
Martin in Alexander iščeta vzrok okužbe svojega pacienta, medtem ko se Tim in Leonie na skrivaj vse bolj zbližujeta. Timov oče Marco se boji, da dekle ogroža sinovo življenje, njegov poskus posredovanja pa Tima le spodbudi k še bolj tveganemu ravnanju. Ko se stanje obeh mladih dramatično poslabša, mora Martin hitro ukrepati.
Sreda
Gorski zdravnik zdravi pacientko Mariso, ki jo muči huda mišična oslabelost. Ko se simptomi stopnjujejo, Martin posumi, da ne gre le za prehodni zaplet. Mariso medtem pretrese nepričakovana vrnitev nekdanjega partnerja Andyja, ob kateri znova oživijo stara čustva in boleči spomini.
Četrtek
Martin se znajde v čustveni stiski. Medtem ko išče vzrok Marisinih težav, ga nepričakovano dohiti lastna preteklost. Njegova nekdanja partnerica Franziska je namreč napovedala svoj prihod, s tem pa se za Martina odpira boleče poglavje preteklosti, saj bo po dolgem času znova videl sina Johanna. Doma se pritisk stopnjuje tudi pri Lilli, ki jo razjeda krivda po Xaverjevi nesreči, medtem ko se njena zveza z Davidom nevarno maje.
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