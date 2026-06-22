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Gorski zdravnik.
Oddaje

Slavnega zdravnika čaka težka preizkušnja

M.S.
22. 06. 2026 13.19
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Od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Gorski zdravnik. V osrčju čudovite alpske pokrajine se prepletajo ganljive življenjske zgodbe, ljubezenski zapleti in vsakodnevni izzivi, s katerimi se sooča predani zdravnik Martin Gruber. Ne zamudite novih epizod in razburljivega dogajanja.

Ponedeljek

Gorski zdravnik tokrat zdravi 25-letnega Tima, ki zaradi pljučne fibroze že leta živi skoraj povsem odrezan od sveta. Njegov oče Marco je edini, s katerim je v tesnem stiku. Ko se okuži z neznanim virusom, mu Martin svetuje še strožje varnostne ukrepe. A srečanje s simpatično Leonie v Timu prebudi željo po svobodi in prvi bližini.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Ljubitelje serije Gorski zdravnik na VOYO vsak teden čakajo nove epizode aktualne sezone, na voljo pa so tudi vse epizode 18. sezone. Popolna priložnost za maratonski ogled ali osvežitev spomina na preteklo dogajanje.

Torek

Martin in Alexander iščeta vzrok okužbe svojega pacienta, medtem ko se Tim in Leonie na skrivaj vse bolj zbližujeta. Timov oče Marco se boji, da dekle ogroža sinovo življenje, njegov poskus posredovanja pa Tima le spodbudi k še bolj tveganemu ravnanju. Ko se stanje obeh mladih dramatično poslabša, mora Martin hitro ukrepati.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Sreda

Gorski zdravnik zdravi pacientko Mariso, ki jo muči huda mišična oslabelost. Ko se simptomi stopnjujejo, Martin posumi, da ne gre le za prehodni zaplet. Mariso medtem pretrese nepričakovana vrnitev nekdanjega partnerja Andyja, ob kateri znova oživijo stara čustva in boleči spomini.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Četrtek

Martin se znajde v čustveni stiski. Medtem ko išče vzrok Marisinih težav, ga nepričakovano dohiti lastna preteklost. Njegova nekdanja partnerica Franziska je namreč napovedala svoj prihod, s tem pa se za Martina odpira boleče poglavje preteklosti, saj bo po dolgem času znova videl sina Johanna. Doma se pritisk stopnjuje tudi pri Lilli, ki jo razjeda krivda po Xaverjevi nesreči, medtem ko se njena zveza z Davidom nevarno maje.

Gorski zdravnik
Gorski zdravnikFOTO: POP TV
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