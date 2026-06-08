Gorski zdravnik: kaj vas čaka v novih epizodah?

Ponedeljek
Martin se ob pomoči Alexandra in Vere loti novega zahtevnega primera. Michael Fellner umirajočim izpolnjuje njihove zadnje želje, zdaj pa sam trpi zaradi hudih glavobolov. Ko želi hudo bolnega alpinista Tonija še zadnjič odpeljati na goro, mu Martin to odsvetuje. Toda mlada novinarka Hanna, ki želi o Michaelu napisati članek, mu ponudi nepričakovan dogovor.
Torek
Gorski zdravnik po preiskavah odkrije, da ima Michael možganski tumor in mora čim prej na operacijo. A Michael se kljub nevarnosti oklepa svojega poslanstva, novinarka Hanna pa skuša odkriti, zakaj vedno postavlja druge predse. Medtem Lilli po prevzemu kmetijske trgovine vse težje obvladuje pritisk odgovornosti.
Sreda
Martin Gruber je priča hudi nesreči, v kateri sedemnajstletna Lexi in njena sestra Flora padeta z motorjem. Medtem ko njena sestra leži na intenzivni negi, se Lexi spopada s krivdo. Ko krvni test pokaže, da je imela Lexi kot voznica v krvi alkohol, dekle to ostro zanika. Kmalu Martin opazi, da mu Lexi pripoveduje drugačno zgodbo kot svojemu očetu.
Četrtek
Martin zaradi Lexijine slabo zaceljene rane odredi dodatne preiskave in odkrije hudo okvaro jeter. Je podedovala bolezen, zaradi katere je umrla njena mama, ali jih uničuje alkohol? Medtem ko išče pravi vzrok, se Lexi ponovno znajde v smrtni nevarnosti. Poleg tega Martin skuša umiriti napetosti med Lilli in Caro, preostali člani družine Gruber pa se hkrati spopadajo z lastnimi izzivi.
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