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Gorski zdravnik.
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Gorski zdravnik: kaj vas čaka v novih epizodah?

M.S.
08. 06. 2026 10.47
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Od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV spremljajte priljubljeno serijo Gorski zdravnik. V osrčju čudovite alpske pokrajine se prepletajo ganljive življenjske zgodbe, ljubezenski zapleti in vsakodnevni izzivi, s katerimi se sooča predani zdravnik Martin Gruber. Ne zamudite novih epizod in razburljivega dogajanja.

Ponedeljek

Martin se ob pomoči Alexandra in Vere loti novega zahtevnega primera. Michael Fellner umirajočim izpolnjuje njihove zadnje želje, zdaj pa sam trpi zaradi hudih glavobolov. Ko želi hudo bolnega alpinista Tonija še zadnjič odpeljati na goro, mu Martin to odsvetuje. Toda mlada novinarka Hanna, ki želi o Michaelu napisati članek, mu ponudi nepričakovan dogovor.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Torek

Gorski zdravnik po preiskavah odkrije, da ima Michael možganski tumor in mora čim prej na operacijo. A Michael se kljub nevarnosti oklepa svojega poslanstva, novinarka Hanna pa skuša odkriti, zakaj vedno postavlja druge predse. Medtem Lilli po prevzemu kmetijske trgovine vse težje obvladuje pritisk odgovornosti.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Sreda

Martin Gruber je priča hudi nesreči, v kateri sedemnajstletna Lexi in njena sestra Flora padeta z motorjem. Medtem ko njena sestra leži na intenzivni negi, se Lexi spopada s krivdo. Ko krvni test pokaže, da je imela Lexi kot voznica v krvi alkohol, dekle to ostro zanika. Kmalu Martin opazi, da mu Lexi pripoveduje drugačno zgodbo kot svojemu očetu.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Četrtek

Martin zaradi Lexijine slabo zaceljene rane odredi dodatne preiskave in odkrije hudo okvaro jeter. Je podedovala bolezen, zaradi katere je umrla njena mama, ali jih uničuje alkohol? Medtem ko išče pravi vzrok, se Lexi ponovno znajde v smrtni nevarnosti. Poleg tega Martin skuša umiriti napetosti med Lilli in Caro, preostali člani družine Gruber pa se hkrati spopadajo z lastnimi izzivi.

Gorski zdravnik.
Gorski zdravnik.FOTO: POP TV
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Ljubitelje serije Gorski zdravnik na VOYO vsak teden čakajo nove epizode aktualne sezone, na voljo pa je tudi vseh epizod 18. sezone. Popolna priložnost za maratonski ogled ali osvežitev spomina na preteklo dogajanje.

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KOMENTARJI (1)

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