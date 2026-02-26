Zadovoljna.si
Patricija Golob - fb
Oddaje

Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije

N. Č.
26. 02. 2026 04.00
0

Gregor Merdaus iz Gornje Radgone se na Kmetiji bori za denarno nagrado, največjo motivacijo za zmago pa mu predstavlja njegova družina.

Na Kmetiji so tekmovalci soočeni z vsakodnevnimi delovnimi in socialnimi izzivi. Med udeleženci te sezone je tudi Gregor Merdaus iz Gornje Radgone, ki slovi kot močan in spreten tekmovalec.

Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"
Gregor Merdaus: "Moj cilj je zmaga"

Z njim smo pred vstopom v šov klepetali tudi mi, v intervjuju pa nam je zaupal, da si močno želi zmage in da jo tudi pričakuje. Strategijo namerava graditi na učenju in pridobivanju še več praktičnega znanja o kmečkih opravilih in delu na kmetiji. Celoten intervju si lahko preberete TUKAJ!

Gregor Merdaus
Gregor Merdaus FOTO: POP TV
Odlična novica za vse oboževalce Kmetije
Odlična novica za vse oboževalce Kmetije

Njegova največja motivacija je družina

Gregor je v Kmetiji praznoval tudi svoj 28. rojstni dan. Priznal je, da je zelo težko praznovati brez družine in povedal: "To je tista toplina ... Da ti oni prvi voščijo in te stisnejo, še posebej tamala dva." "Ampak mi je to v redu, da so z mano. Vedo, da se trudim zanje, za nas. Zato grem na zmago," je še dodal.

Ravno zato mu je tako veliko pomenilo, ko je prejel video čestitko svojih bližnjih. Na posnetku smo lahko videli njegovo partnerko Patricijo in njegova dva otroka. "Vse najboljše! Lepo praznuj, mi doma smo s tabo. Želimo, da prideš čim dlje, te podpiramo in da seveda zmagaš," so povedali v prikupni videočestitki, ki si jo lahko ogledate spodaj.

"Mi držimo pesti, da prideš do konca. Radi te imamo," je še dodala prikupna Patricija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gregor je trenutno med najbolj priljubljenimi tekmovalci

Gregorju zaenkrat kaže dobro. Zdi se, da je priljubljen tako med sotekmovalci kot med gledalci. Je priden, deloven in sposoben, kaj vse nam bo še pokazal in kako daleč se mu bo uspelo prebiti, pa bomo lahko videli v naslednjih epizodah.

Zanj lahko glasujete v spodnji anketi.

Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
Anketa: Kdo je vaš favorit v letošnji Kmetiji?
