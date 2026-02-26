Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije

Na Kmetiji so tekmovalci soočeni z vsakodnevnimi delovnimi in socialnimi izzivi. Med udeleženci te sezone je tudi Gregor Merdaus iz Gornje Radgone, ki slovi kot močan in spreten tekmovalec.

Z njim smo pred vstopom v šov klepetali tudi mi, v intervjuju pa nam je zaupal, da si močno želi zmage in da jo tudi pričakuje. Strategijo namerava graditi na učenju in pridobivanju še več praktičnega znanja o kmečkih opravilih in delu na kmetiji. Celoten intervju si lahko preberete TUKAJ !

Gregor je v Kmetiji praznoval tudi svoj 28. rojstni dan. Priznal je, da je zelo težko praznovati brez družine in povedal: "To je tista toplina ... Da ti oni prvi voščijo in te stisnejo, še posebej tamala dva." "Ampak mi je to v redu, da so z mano. Vedo, da se trudim zanje, za nas. Zato grem na zmago," je še dodal.

Ravno zato mu je tako veliko pomenilo, ko je prejel video čestitko svojih bližnjih. Na posnetku smo lahko videli njegovo partnerko Patricijo in njegova dva otroka. "Vse najboljše! Lepo praznuj, mi doma smo s tabo. Želimo, da prideš čim dlje, te podpiramo in da seveda zmagaš," so povedali v prikupni videočestitki, ki si jo lahko ogledate spodaj.