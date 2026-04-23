Dvoboj brez milosti: Igor premagal Gregorja

Gregor se je odločil, da Igorja izzove na dvoboj v žaganju. Pred začetkom je samozavestno dejal: "Verjamem, da je Igor spreten s sekiro, ampak mislim, da bom jaz nekoliko bolj spreten." Tudi Igor ni skrival svoje odločenosti: "Danes bom dokazal vsem, ki pravijo, da kmečki moči ni para. Jaz pa bom pokazal, da 'fitness rokca' vedno zmaga."

icon-expand Gregor in Igor sta v areno stopila samozavestno, odločno in pripravljena na neizprosen dvoboj. FOTO: POP TV

Na začetku dvoboja je bolje kazalo Gregorju, ki je hitro ujel ritem, medtem ko je Igor skoraj obupal. "Ko je hlod pod mojo ritjo padel, sem se skoraj predal. Rekel sem si, da mi to nikakor ne steče. A potem sem vstal kot feniks iz pepela in ugotovil, da imam še vedno možnost za zmago," je povedal Igor. Medtem je bil Gregor samozavesten: "Žaganje mi gre odlično, tempo imam dober, dva hloda sem že odžagal, ostal mi je samo še en."

icon-expand Sprva je kazalo, da Igorju dvoboj ne bo uspel, nato pa je sledil velik preobrat. FOTO: POP TV

A sledil je preobrat – Igor je nadoknadil zaostanek in na koncu premagal Gregorja. Po zmagi je dejal, da je občutek neverjeten, še posebej, ker je premagal tako močnega nasprotnika. Gregor je namreč veljal za velikega favorita že od začetka – prihaja s kmetije, bil je fizično zelo pripravljen in je skozi tedne trdo delal. "Zelo sem vesel, da sem zaprl usta vsem, ki so dvomili vame," je še dodal Igor.

icon-expand Igor je po zmagi pokleknil pred Gregorja in mu izkazal spoštovanje. FOTO: POP TV

Gregor je po porazu priznal razočaranje, a izkušnjo sprejel pozitivno: "Z Igorjem sva se dogovorila, da greva v dvoboj kot prijatelja, naj zmaga boljši. Moja želja je bila priti do finala. Zdaj se vračam domov k svoji družini, ljubo doma, kdor ga ima."

icon-expand Gregor je ponosen nase, kako daleč mu je uspelo priti na Kmetiji. FOTO: POP TV

Pred odhodom je povedal, da bo najbolj pogrešal Alenko, ki mu je bila kot sestra, ter Franca. Objokana Alenka je dodala: "Z Gregorjem sva se zelo dobro razumela in se skupaj veliko nasmejala. Nimam tukaj nikogar drugega takega."

icon-expand Prečudovita Alenka ni mogla skriti svojih čustev in je planila v jok. FOTO: POP TV