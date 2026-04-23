Dvoboj brez milosti: Igor premagal Gregorja

Gregor se je odločil, da Igorja izzove na dvoboj v žaganju. Pred začetkom je samozavestno dejal: "Verjamem, da je Igor spreten s sekiro, ampak mislim, da bom jaz nekoliko bolj spreten." Tudi Igor ni skrival svoje odločenosti: "Danes bom dokazal vsem, ki pravijo, da kmečki moči ni para. Jaz pa bom pokazal, da 'fitness rokca' vedno zmaga."
Na začetku dvoboja je bolje kazalo Gregorju, ki je hitro ujel ritem, medtem ko je Igor skoraj obupal. "Ko je hlod pod mojo ritjo padel, sem se skoraj predal. Rekel sem si, da mi to nikakor ne steče. A potem sem vstal kot feniks iz pepela in ugotovil, da imam še vedno možnost za zmago," je povedal Igor. Medtem je bil Gregor samozavesten: "Žaganje mi gre odlično, tempo imam dober, dva hloda sem že odžagal, ostal mi je samo še en."
A sledil je preobrat – Igor je nadoknadil zaostanek in na koncu premagal Gregorja. Po zmagi je dejal, da je občutek neverjeten, še posebej, ker je premagal tako močnega nasprotnika. Gregor je namreč veljal za velikega favorita že od začetka – prihaja s kmetije, bil je fizično zelo pripravljen in je skozi tedne trdo delal. "Zelo sem vesel, da sem zaprl usta vsem, ki so dvomili vame," je še dodal Igor.
Gregor je po porazu priznal razočaranje, a izkušnjo sprejel pozitivno: "Z Igorjem sva se dogovorila, da greva v dvoboj kot prijatelja, naj zmaga boljši. Moja želja je bila priti do finala. Zdaj se vračam domov k svoji družini, ljubo doma, kdor ga ima."
Pred odhodom je povedal, da bo najbolj pogrešal Alenko, ki mu je bila kot sestra, ter Franca. Objokana Alenka je dodala: "Z Gregorjem sva se zelo dobro razumela in se skupaj veliko nasmejala. Nimam tukaj nikogar drugega takega."
