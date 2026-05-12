Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan

Helena Batalija je pred kratkim praznovala svoj 29. rojstni dan . Utrinke je delila na družbenih omrežjih. Na eni od fotografij je v ospredju simbol Pariza – Eifflov stolp , ki je ponoči osvetljen v toplih zlatih tonih.

Delila je tudi simpatične fotografije, kjer sedi na postelji, obdani z rožnatimi baloni. Prostor je okrašen z napisom ' Vse najboljše ', v ozadju pa je videti panoramski pogled na mesto ponoči. Nosila je ujemajočo se rožnato pižamo, celoten ambient pa je bil estetsko usklajen – od barv balonov do dekoracije.

Na eni izmed fotografij drži več rožnatih balonov in pozira na postelji, medtem ko druga prikazuje trenutek igre z baloni, ki dodatno poudari sproščeno, praznično vzdušje. Prisoten je tudi napis Paris, ki jasno označuje lokacijo praznovanja .

Helena je v šovu Sanjski moški Hrvaške prišla vse do velikega finala, kjer se je za srce Karla borila skupaj s Slovenko Kajo. Na koncu je odločitev padla v prid Kaje, ki je danes še vedno v zvezi s Karlom – skupaj živita v Zagrebu, kamor se je Kaja preselila s Tenerifa.

Po koncu šova je Helena sledilcem odkrito odgovarjala na vprašanja in razkrila tudi nekaj zakulisnih informacij. Med drugim je povedala, da naj bi ji Karlo lagal vse do zadnjega dne snemanja, kar je vzbudilo precej zanimanja in odzivov javnosti. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!