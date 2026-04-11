Helena razkrila, da naj bi ji Karlo lagal do zadnjega dne

Po predvajanju finalne oddaje je Helena na družbenih omrežjih končno odgovorila na številna vprašanja oboževalcev, ki so želeli slišati njeno plat zgodbe in razumeti dogajanje v ozadju. Z iskrenimi odgovori je razkrila, kako danes gleda na Karla, njegovo končno odločitev in celotno dogajanje v šovu. V nadaljevanju razkrivamo nekaj njenih najbolj zanimivih odgovorov.

Preberi še Najlepši utrinki Karla in Kaje po koncu šova

Je vedela, da bo na koncu izbral Kajo?

Helena priznava, da je že med snemanjem večkrat podvomila o tem, kakšno mesto ima pri Karlu. Kljub lepim trenutkom, ki sta jih preživela skupaj, je nekje v ozadju ves čas obstajal občutek negotovosti, ki ga ni znala povsem ignorirati. "Bilo je kar nekaj trenutkov, ko sem čutila, da nisem njegova prva izbira, vendar sem si potem govorila, da si morda samo domišljam, ker mi, ko sva bila sama, ni dajal takšnega občutka," je zapisala na družbenih omrežjih.

Preberi še Antonela razkrila, kaj si misli o parih iz Sanjskega moškega

Na koncu se je izkazalo, da je bila njena intuicija pravilna. Prav to spoznanje je bilo zanjo eno težjih, saj je kljub dvomom verjela njegovim besedam in dejanjem.

icon-expand Helena FOTO: VOYO

Ali se počuti prevarano?

Ko danes gleda nazaj, Helena ne skriva razočaranja in jeze. Še posebej jo je prizadelo dejstvo, da naj bi bila Karlova odločitev znana že veliko prej, medtem ko je sama vse do konca verjela, da ima resnične možnosti. "Jezna sem, ker mi je ves čas lagal in mi še dva dni pred finalom na zmenku govoril, kako mu je težko in da se še ni odločil," je zapisala in dodala: "On pa se je že zdavnaj odločil za Kajo in ona je to vedela. To sem vse izvedela šele po finalu in zato sem jezna, da sem dovolila, da me nek 'sanjski moški' dela norca iz mene in mi tam laže."

Preberi še To je Kaja povedala o odnosu z Nušo

Ob tem poudarja, da razume naravo šova, a način, na katerega je bilo vse izpeljano, zanjo ni sprejemljiv. "Razumem, da je moral šov igrati do konca, ampak način, kako mi je lagal, kako je igral, da ima čustva, še posebej za kamerami, ni v redu. Lahko bi bil vsaj takrat iskren," je še dodala.

Preberi še Ekskluzivno: Kaj se skriva za nasmehom Kaje Casar po finalu šova?

Dodaja še, da jo je najbolj prizadelo prav to, da je vse do zadnjega dne ustvarjal iluzijo čustev. "Namesto tega je pripovedoval pravljice, me objemal in poljubljal, se pretvarjal, da ima do mene čustva, do zadnjega dne, čeprav je bil že zaljubljen v Kajo in je bila odločitev že sprejeta. To je zame nezrelo vedenje," je zaključila.

icon-expand Karlo in Helena FOTO: VOYO

Ali ostaja v stiku s Karlom?

Po koncu oddaje Helena ni želela ohraniti stika s Karlom. Kot pravi, je hitro spoznala, da je za njeno dobro najbolje, da potegne jasno mejo. "Ne, hvala bogu nisem v nobenem stiku z njim in odkrito povedano si tega niti ne želim," je povedala. Razkrila je celo, da se ji je sicer po oddaji oglasil, a na njegova sporočila ni želela niti odgovoriti. "Po oddaji se mi je enkrat oglasil in vprašal, ali sem jezna, vendar na to sploh nisem odgovorila," je razkrila.

Preberi še Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala"

Ali bi kaj spremenila, če bi se lahko vrnila v oddajo?

Z nekaj časovne distance Helena priznava, da bi danes ravnala drugače. Največja napaka, ki jo vidi, je ta, da ni dovolj poslušala svoje intuicije. "Ko sem vse to gledala, nisem mogla verjeti, kako sem dovolila, da me tako ponižuje," je zapisala. "Bilo mi je res težko gledati samo sebe takšno. Ko sem se gledala, same sebe nisem prepoznala, in tudi doma so mi rekli to, ker vedo, da nisem takšna in da nikoli ne bi dopustila takšnega obnašanja moškega," je še dodala.

icon-expand Anastasia in Helena FOTO: VOYO

Ali verjame, da bi njuna zveza uspela, če bi izbral njo?

Danes Helena precej jasno vidi, da njuna zgodba zunaj šova najverjetneje ne bi imela srečnega konca. S časom je začela drugače gledati na Karlovo vedenje. "Nihče ne ve, kako bi bilo, če bi bila midva dejansko skupaj zunaj oddaje. Kaj bi bilo, če bi bilo – tega nikoli ne bomo izvedeli," je zapisala, a dodala, da jo informacije, ki jih je slišala o njegovem obnašanju po oddaji, niso pustile ravnodušne. "Ampak če zdaj slišim, kako se on obnaša – da je v zvezi, a piše drugim dekletom, potem tisti video iz kluba, kjer se vidi, da flirta, in nasploh, kako sem ga zdaj spoznala in kakršen je – lahko rečem samo to, da jaz tega v zvezi ne bi tolerirala in bi že zdavnaj odšla," je zapisala in šokirala oboževalce. Ob tem poudarja, kakšne vrednote so ji v odnosu najpomembnejše. "Ne vem niti, koliko od tega je res; to samo slišim. Na koncu pa moje mnenje niti ni pomembno. Meni je pomembno, da imam nekoga, ki je empatičen, čustveno inteligenten, iskren in zvest," poudarja. Zato danes ne dvomi več. "In mislim, da midva preprosto nisva na istem nivoju in da se zunaj oddaje ne bi ujela. V to sem prepričana," dodaja.

icon-expand Helena in Karlo FOTO: VOYO

Ali ima zlomljeno srce?

Čeprav je bila njena pot v šovu čustveno zahtevna, danes Helena pravi, da je vse skupaj že predelala. Razočaranje je bilo prisotno, a ni trajalo večno. "Vedela sem, v kakšno oddajo grem, in bila sem seznanjena s tem, da je treba biti nekoliko previden ter da obstaja možnost, da me ne bo izbral. To sem imela ves čas nekje v mislih," je povedala.

Preberi še Tudi Anastasia in Petar sta še vedno srečno zaljubljena

Priznava, da jo je konec prizadel, a je sčasoma našla notranji mir. "Seveda sem bila v tistem trenutku razočarana, vendar je minilo dovolj časa in danes sem resnično srečna," pravi Helena.