Igor Mikič navdušil s svojim izklesanim telesom

Po naporni zmagi v šovu Kmetija si je Igor privoščil zasluženo osvežitev na prostem. Pod soncem je užival v sproščenih trenutkih in poudaril pomen uspeha, gledalcem pa je v spomin zagotovo ostala tudi njegova izklesana postava.
Zaslužena osvežitev po naporni zmagi
Igor Mikič je po pomembni zmagi, ki je Franca pripeljala v njihovo družino, najprej v pogovoru s svojo ekipo poudaril njen pomen: "To je bila tako pomembna zmaga, da smo lahko naslednje tri tedne mirno v hiši, ampak bo pa tudi teror'. Franci bo imel bič in nas bo priganjal, če ne bomo delali. Vzeli smo jim najmočnejši člen."
Po napornem dnevu si je nato privoščil zasluženo osvežitev na prostem. Z nasmehom je priznal, kako dolgo je čakal na ta trenutek: "Končno, po napornem dnevu in tej smrdljivi' zmagi, zaslužena prha. To sem čakal cel teden."
Po prhi si je vzel še nekaj časa za sprostitev na soncu in ob tem strnil vtise: "Jaz sem neizmerno vesel. Take trenutke si zapomniš za celo življenje. Sonce, dobra družba, lepa zmaga, to so spomini, ki ostanejo," je dodal.
Nova sezona resničnostnega šova Kmetija je ponovno postregla z napetimi izzivi, taktikami in spreminjajočimi se zavezništvi med tekmovalci.
