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David Amaro
Oddaje

Brez tega koktajla si David Amaro težko predstavlja poletje

M.S.
20. 07. 2026 12.23
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David Amaro, ki ga trenutno spremljamo v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas na VOYO, je odgovoril na nekaj poletnih vprašanj in razkril, kako je videti njegov popoln poletni dan, kaj se vrti na njegovi playlisti ter kako preživlja proste trenutke.

David Amaro: 'Moj popoln poletni dan? Ali Soča ali pa štirje negroniji.'

Poletje za Davida Amara še zdaleč ni mirno. Poleg številnih koncertov je pretekli vikend Slovenijo zastopal na festivalu Biser Jadrana v Črni gori s pesmijo Sine, javi se. Na festivalu je osvojil prvo nagrado strokovne žirije, navdušil pa tudi občinstvo. Kot poročajo Slovenske novice, je bil njegov uspeh še toliko večji, saj je strokovna komisija med kar 164 prijavljenimi skladbami iz vse regije v tekmovalni program uvrstila le 24 skladb. "Poletje je delovno, sončno, a tudi precej nepredvidljivo," pravi pevec.

David Amaro
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David Amaro je v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas sprejel enega največjih televizijskih izzivov svoje kariere. Zahtevne preobrazbe, pohvale glasbenih legend in veliki finale so le del njegove zgodbe, ki si jo gledalci lahko ogledajo na VOYO.

Ko ga vprašamo o popolnem poletnem dnevu, se ne more odločiti le za enega. "Imam kar dva," se nasmehne. Prvi je namenjen naravi – zgodnje vstajanje, kopanje v Soči in dan, poln aktivnosti, kot je rafting. Drugi pa je popolno nasprotje. "Na morju se zbudim okoli enih popoldne, spijem štiri koktajle in potem žuram vse do naslednjega jutra do šestih."

David Amaro
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Poletje marsikdo povezuje z osvežilnimi koktajli, David pa brez oklevanja pove, da je njegov favorit negroni. Kljub temu je trenutno naredil krajši premor od alkohola. "Vzel sem si malo pavze, tako da zdaj ostajam kar pri gazirani vodi," pravi.

David Amaro
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Na njegovi letošnji playlisti se je največkrat zavrtela pesem Zbog tebe. Poletje mu sicer narekuje pester urnik, a kadar mu čas dopušča, je rad aktiven. Gibanje mu pomeni veliko, ne le zaradi telesne pripravljenosti, temveč tudi dobrega počutja. "Pomembno se mi zdi, da se človek giblje, tudi zaradi dobrega počutja in glave," pravi.

David Amaro
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Kako je David Amaro doživljal hrvaško različico šova Znan obraz ima svoj glas? Oglejte si spodnji reel na našem Instagram profilu.

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