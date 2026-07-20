Brez tega koktajla si David Amaro težko predstavlja poletje

David Amaro: 'Moj popoln poletni dan? Ali Soča ali pa štirje negroniji.'
Poletje za Davida Amara še zdaleč ni mirno. Poleg številnih koncertov je pretekli vikend Slovenijo zastopal na festivalu Biser Jadrana v Črni gori s pesmijo Sine, javi se. Na festivalu je osvojil prvo nagrado strokovne žirije, navdušil pa tudi občinstvo. Kot poročajo Slovenske novice, je bil njegov uspeh še toliko večji, saj je strokovna komisija med kar 164 prijavljenimi skladbami iz vse regije v tekmovalni program uvrstila le 24 skladb. "Poletje je delovno, sončno, a tudi precej nepredvidljivo," pravi pevec.
Ko ga vprašamo o popolnem poletnem dnevu, se ne more odločiti le za enega. "Imam kar dva," se nasmehne. Prvi je namenjen naravi – zgodnje vstajanje, kopanje v Soči in dan, poln aktivnosti, kot je rafting. Drugi pa je popolno nasprotje. "Na morju se zbudim okoli enih popoldne, spijem štiri koktajle in potem žuram vse do naslednjega jutra do šestih."
Poletje marsikdo povezuje z osvežilnimi koktajli, David pa brez oklevanja pove, da je njegov favorit negroni. Kljub temu je trenutno naredil krajši premor od alkohola. "Vzel sem si malo pavze, tako da zdaj ostajam kar pri gazirani vodi," pravi.
Na njegovi letošnji playlisti se je največkrat zavrtela pesem Zbog tebe. Poletje mu sicer narekuje pester urnik, a kadar mu čas dopušča, je rad aktiven. Gibanje mu pomeni veliko, ne le zaradi telesne pripravljenosti, temveč tudi dobrega počutja. "Pomembno se mi zdi, da se človek giblje, tudi zaradi dobrega počutja in glave," pravi.
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