Dejan odkrito po Kmetiji: 'Franc laže'

M.S.
05. 05. 2026 16.02
0

Kmetijo je po dvoboju s Francem zapustil Dejan Guzej. V iskrenem pogovoru je spregovoril o zadnjih tednih na posestvu, najlepših spominih, neuspeli zaroki in odnosih s sotekmovalci. Razkril je tudi, da pripravlja veliko presenečenje, zato ne spreglejte intervjuja.

Kdo te je najbolj podpiral ob prijavi v Kmetijo?

"Ko so me klicali iz Kmetije, je moja najprej rekla, zakaj bi sploh šel. Potem sem ji povedal, da me je to od vedno zanimalo, kako poteka. Na koncu je rekla, da me bo pogrešala. Razen nje nisem povedal nikomur, ostalim sem rekel, da grem v Nemčijo delat."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kaj meniš, da je bil glavni razlog za tvoj odhod iz tekmovanja?

"Mislim, da so se ostali tekmovalci precej povezali in oblikovali skupine. Jaz se jim definitivno nisem želel pustiti komandirati, saj sem od začetka govoril, da bom igral svojo igro. Moji člani ekipe so že prej izpadli in mislim, da je bilo tako tudi prav."

Koga si imel za največjo grožnjo v igri?

"Najbolj ogroženega bi se počutil, če bi izbral Žana, saj sem vedel, da bi izbral praktiko in da se je nanjo dobro pripravljal. Tudi Aleksandra je bila močna tekmica, predvsem v pratiki. Igor bi zagotovo šel na moč in je zelo močan konkurent, težko pa rečem, kakšen bi bil končni izid z njim, saj sva si že razdelila zmagi v areni."

S kom si se najbolj ujel v Kmetiji in se še danes slišiš?

"Najbolj sem se ujel z Žigo, ker je intelektualec in sem se z njim lahko pogovarjal o stvareh, ki jih drugi niso razumeli. Še zdaj se slišiva in oba sva vesela, da sva dosegla, kar sva želela. Slišim se tudi z Janom, Žanom in Aleksandro. S Francem pa se ne slišim, ker je očitno jezen name."

Ali ob spremljanju oddaje kdaj pomisliš, da bi ravnal kako drugače?

"Nič mi ni žal za nobeno izjavo. Zavedal sem se, kakšen želim biti. Vedno sem razmišljal, kaj bi si želel videti, ko bom gledal oddajo na televiziji. Ko vidiš druge, kako opravljajo in širijo bedarije, se mi to zdi pod nivojem. Jaz mislim, da sem imel korektne izjave. Predstavili pa so me kot nedelovnega in požrešnega."

Kaj ti bo ostalo v najlepšem spominu?

"Ko so pripeljali bazen, ko smo dobili nagrade in to, da sem bil glava družine."

Kako danes gledaš na Franca?

"Franc je zanimiv človek. Govori, da stvari pove pošteno, ampak videli smo, da tudi laže. Na začetku je ves čas govoril, da delava samo midva, na koncu pa je trdil, da jaz nisem nič naredil. Čudno mi je, da je najprej govoril eno, potem pa drugo. Presenetilo me je tudi, ko sem se razjezil glede obrokov, saj ne moremo vsi jesti enako glede na to, kakšni smo. Obnašal se je tako, kot mu je ustrezalo. Tudi pri praktiki je govoril, da ne ve, kje je, pa jo je sam skril, enako je bilo z zlatniki. Zdaj je očitno jezen name, ne vem točno zakaj. Govoril je, da me bo po Kmetiji poklical, ampak me ni, medtem ko so me drugi."

Slišali smo, da si imel v načrtu nekaj zelo posebnega, kako se je rodila ideja za zaroko?

"Moj načrt je bil, da bi svojo žensko zaprosil kar na Kmetiji. Računal sem na to, da se bo to zgodilo okoli desetega tedna, zato sem tudi vztrajal in se prebijal naprej. Po tem, ko je Žiga izpadel in sem ostal sam, mi je vse skupaj precej padlo dol, ker nisem imel več nikogar za pogovor. Ko sem videl, da tudi v desetem in enajstem tednu obiskov še ne bo, sem si rekel, da tega ne potrebujem več. Že ob izboru drugega dvobojevalca sem se odločil, da grem raje domov. Nisem romantik, nisem tak človek, ki bi se držal za roko. Ne znam izkazovati ljubezni, ampak ko razmišljam, vem, da si želim njo. Nisem vedel, na kakšen način bi jo zaprosil. Vedel sem, da mora biti nekaj ekstra, kar si zasluži. Potem se mi je ponudila ta priložnost in sem pomislil, da bi to lahko bil lep spomin, ki ostane."

Lahko kmalu pričakujemo kakšno lepo presenečenje?

"Eno izmed presenečenj, ki jih pripravljam, je tudi moj videospot. V kratkem bom izdal svoj prvi avtorski komad, sicer jih imam več, saj že osem let pojem solo. Ta komad imam že nekaj časa pripravljen in mislim, da je zdaj pravi trenutek, ker gre za ljubezensko pesem. Inspiracija je bila ona."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
