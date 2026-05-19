Takoj je vedel, da jo želi spoznati tudi v živo

M.S.
19. 05. 2026 12.23
0

Včasih je dovolj en sam pogumen korak, da spoznaš osebo, s katero želiš graditi prihodnost. Zala Pal in Juš Čop razkrivata, kako se je iz preprostega stika na Instagramu razvila ljubezenska zgodba, ki danes temelji na zaupanju, podpori in skupnih načrtih za prihodnost. V iskrenem pogovoru sta spregovorila tudi o svojih ciljih in željah, ki jih želita uresničiti skupaj.

Kako sta se spoznala Zala in Juš? Ljubezenska zgodba, ki se je začela na Instagramu

Ljubezenska zgodba Zale in Juša se je začela povsem sodobno, na Instagramu. Prvi korak je naredila Zala, ki je Jušu začela slediti. Ta je hitro opazil njen profil in ji sledil nazaj. Kot je Juš razkril v intervjuju, ga je Zala takoj pritegnila. "Imela je res hudo profilko. Bil bi greh, če ji ne bi nekaj napisal," je povedal v smehu.

Zala in Juš.
Zala in Juš.FOTO: Zadovoljna.si
To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Kmalu zatem je Juš na svoji Instagram zgodbi objavil anketo, v kateri so njegovi sledilci lahko sodelovali. Zala je odgovorila in izbrala povsem napačen odgovor. Prav to pa je bil povod, da ji je Juš kmalu zatem poslal prvo sporočilo. Pogovor je stekel zelo hitro, še hitreje pa je sledilo povabilo na zmenek na Jesenice. Zala je priznala, da jo je to sprva nekoliko prestrašilo. "To se mi je zdelo kar malo red flag," je iskreno povedala. A začetni dvomi so kmalu izginili. V kratkem sta se tudi srečala v živo, nato pa sta se začela res veliko videvati.

Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"

Celotno ljubezensko zgodbo Zale in Juša si lahko ogledate v spodnjem videu.

V intervjuju je Zala razkrila tudi, kako je doživljala Juševo sodelovanje v Kmetiji. Povedala je, da je nanj izjemno ponosna, saj se je uvrstil vse do polfinalnega tedna. Pred začetkom oddaje jo je sicer nekoliko skrbelo, da bi se zapletel v kakšno romantično zgodbo, vendar je kmalu ugotovila, da se to ni zgodilo, kar jo je še dodatno pomirilo.

V spodnjem videoposnetku Zala in Juš spregovorita tudi o svojih skupnih ciljih, načrtih za prihodnost in o tem, kako si predstavljata skupno življenje.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zala in Juš Kmetija ljubezenska zgodba intervju
