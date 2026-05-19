Takoj je vedel, da jo želi spoznati tudi v živo

Kako sta se spoznala Zala in Juš? Ljubezenska zgodba, ki se je začela na Instagramu

Ljubezenska zgodba Zale in Juša se je začela povsem sodobno, na Instagramu. Prvi korak je naredila Zala, ki je Jušu začela slediti. Ta je hitro opazil njen profil in ji sledil nazaj. Kot je Juš razkril v intervjuju, ga je Zala takoj pritegnila. "Imela je res hudo profilko. Bil bi greh, če ji ne bi nekaj napisal," je povedal v smehu.

icon-expand Zala in Juš. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še To je dekle, ki je osvojilo srce Juša Čopa iz Kmetije

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Kmalu zatem je Juš na svoji Instagram zgodbi objavil anketo, v kateri so njegovi sledilci lahko sodelovali. Zala je odgovorila in izbrala povsem napačen odgovor. Prav to pa je bil povod, da ji je Juš kmalu zatem poslal prvo sporočilo. Pogovor je stekel zelo hitro, še hitreje pa je sledilo povabilo na zmenek na Jesenice. Zala je priznala, da jo je to sprva nekoliko prestrašilo. "To se mi je zdelo kar malo red flag," je iskreno povedala. A začetni dvomi so kmalu izginili. V kratkem sta se tudi srečala v živo, nato pa sta se začela res veliko videvati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Preberi še Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"

Celotno ljubezensko zgodbo Zale in Juša si lahko ogledate v spodnjem videu.

V intervjuju je Zala razkrila tudi, kako je doživljala Juševo sodelovanje v Kmetiji. Povedala je, da je nanj izjemno ponosna, saj se je uvrstil vse do polfinalnega tedna. Pred začetkom oddaje jo je sicer nekoliko skrbelo, da bi se zapletel v kakšno romantično zgodbo, vendar je kmalu ugotovila, da se to ni zgodilo, kar jo je še dodatno pomirilo.

V spodnjem videoposnetku Zala in Juš spregovorita tudi o svojih skupnih ciljih, načrtih za prihodnost in o tem, kako si predstavljata skupno življenje.