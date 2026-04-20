Nuška Drašček: 'Pevski poklic je vseživljenjska specializacija'

M.S.
20. 04. 2026 04.00
0

Nuška Drašček kot nova žirantka v oddaji Slovenija ima talent poudarja pomen trdega dela, nenehnega izobraževanja in notranje motivacije, ki po njenem mnenju stojijo za vsakim uspehom. Pred začetkom nove sezone smo ji postavili nekaj vprašanj.

Nuška Drašček danes deluje tudi kot docentka na Akademiji za glasbo, kjer svoje znanje predaja novim generacijam pevcev. Študenti, ki prihajajo k njej, že imajo določeno predznanje, a kot poudarja sama, je pot do umetniške zrelosti dolga in zahtevna.

"Glavni nasvet, ki ga dam in ga vsakemu predlagam, je, da treba delati, treba se je izobraževati, treba je iskati nove priložnosti izpopolnjevanja," pravi. Pevski poklic razume kot proces, ki se nikoli zares ne zaključi. "To je vseživljenjska specializacija, ni tako, da se enkrat nekaj naučim in znam, konstantno moraš obnavljati znanje."

Nove vloge se močno veseli, malo pa ima tudi treme.
Nove vloge se močno veseli, malo pa ima tudi treme.FOTO: POP TV
Takšen pogled zahteva tudi določeno mero predanosti in prilagajanja. Po njenem mnenju se morajo vsi, ki se odločijo za to pot, zavedati, da gre za vseživljenjsko izbiro. "Treba je marsikaj temu podrediti in sprejeti, predvsem pa je treba delati, kot rečejo z lufta nič ne pade," dodaja.

Nuška Drašček je tretja žirantka oddaje Slovenija ima talent.
Nuška Drašček je tretja žirantka oddaje Slovenija ima talent.FOTO: POP TV
Njena pot na oder se je začela zelo zgodaj. Nastopati je začela že v vrtcu, nato v osnovni šoli, pri čemer se je vse razvijalo postopoma. Kljub dolgoletnim izkušnjam pa trema ostaja stalnica. "Vedno sem imela zelo veliko tremo in jo imam tudi zdaj, ker čutim odgovornost do tega, kar delam, in odgovornost do publike," priznava. Prav ta občutek odgovornosti ji daje dodatno zbranost in spoštovanje do nastopanja, čeprav, kot pravi sama, je potrebovala kar nekaj časa, da je "umirila kolena".

Nuška bo kot pevka pozorna na pevce, zanimala pa jo bo predvsem karizma.
Nuška bo kot pevka pozorna na pevce, zanimala pa jo bo predvsem karizma.FOTO: POP TV
Vstop v žirantsko vlogo prinaša drugačno vrsto odgovornosti. Nuška priznava, da se nanjo ne pripravlja na klasičen način, temveč predvsem razmišlja o različnih situacijah, ki jih lahko prinese oddaja. "To je zelo zahtevna in odgovorna vloga, še posebej, ker gre za res velik oder," poudarja. Ob tem se zaveda, da številni kandidati šele začenjajo svojo pot in nimajo za seboj profesionalne kariere, zato je pomembno, da se jih obravnava z občutkom. Kot pravi, ne gre toliko za ocenjevanje kot za podajanje mnenja.

Nuška Drašček.
Nuška Drašček.FOTO: POP TV
Pri nastopih kandidatov je zanjo ključnega pomena predvsem notranji vzgib. Zgodbe same po sebi je ne prepričajo toliko kot iskrena želja in razlog, zakaj se je nekdo odločil stopiti na oder. "Bolj me zanima želja in tisti notranji vzgib, zakaj se je nekdo nečesa lotil," pravi in dodaja, da imamo ljudje zelo različne življenjske okoliščine, ki jih je treba razumeti v širšem kontekstu.

Nuška Drašček.
Nuška Drašček.FOTO: POP TV
Svoje nove vloge se veseli tudi zaradi preostalih članov žirije. Prepričana je, da energije ne bo manjkalo. "Jaz mislim, da dolgčasa ne bo, vsi smo smejoči se ljudje, se zelo veselim teh ljudi," pravi z nasmehom. V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate celoten intervju z Nuško.

Nova sezona Slovenija ima talent tako dobiva vedno bolj zanimivo ekipo. Manjka nam samo še eno ime, ki bo skupaj z Alyo, Borutom Pahorjem in Nuško Drašček to jesen na POP TV sedlo za žirantsko mizo. Kdo bo to? Razkrijemo kmalu. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.

