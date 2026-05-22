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Pia Filipčič
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Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

M.S.
22. 05. 2026 12.40
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Pia Filipčič je v letošnji sezoni Kmetije pokazala svojo najbolj iskreno in neustrašno plat. Danes odkrito govori o konfliktih, pritisku kamer in osebni rasti, ob tem pa priznava, da jo je šov naučil, da je na koncu dneva najpomembneje ostati zvesta sami sebi in biti ponosna nase.

Pia Filipčič je bila ena izmed tekmovalk letošnje Kmetije, ki je gledalcem ostala v spominu predvsem zaradi svoje neposrednosti, burnih reakcij in seveda tudi svojih ikoničnih stajlingov po posestvu. Medtem ko so ji nekateri očitali, da je preveč impulzivna, so drugi v njej videli eno redkih tekmovalk, ki se v šovu ni pretvarjala in je brez filtra povedala točno to, kar si misli.

Pia je skozi celotno sezono dokazovala, da se tudi pod pritiskom kamer in konfliktov ni pripravljena pretvarjati ali izdati same sebe.
Pia je skozi celotno sezono dokazovala, da se tudi pod pritiskom kamer in konfliktov ni pripravljena pretvarjati ali izdati same sebe.FOTO: Zadovoljna.si
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Eden najbolj zanimivih odnosov se je skozi sezono razvil med njo in Igorjem. Na začetku med njima ni bilo niti najmanjše kemije, Pia pa priznava, da ji njegova energija sprva sploh ni ustrezala. "Ko sem ga videla v živo, mi je deloval tih, negativen. Ni mi bilo prijetno biti z njim v prostoru." Dodaja, da sta jo zmotila njegovo provociranje in komentarji na njen račun, zato je bila prepričana, da med njima nikoli ne bo nastal pravi odnos.

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A prav v znamenitem hlevu se je vse obrnilo. "Takrat sva si prvič dala priložnost. Mislim, da je videl, da sem bila mogoče ena najbolj iskrenih oseb tam," pravi Pia, ki danes njun odnos opisuje kot nekaj, česar nikoli ne bi pričakovala. Danes pa sta ostala v zelo dobrih odnosih, kar je mogoče opaziti tudi na njunih družbenih omrežjih.

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Precej manj lepih besed pa ima za Žana, saj meni, da je njegovo vedenje izhajalo predvsem iz velike nesigurnosti vase. "Takšni ljudje ponavadi napadajo druge in iščejo probleme pri drugih, namesto da bi se poglobili vase." Čeprav mu ne zameri, meni, da bi moral precej bolj paziti na način komunikacije, saj je bil pogosto žaljiv tudi do ostalih tekmovalcev.

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Carmen je bila po njenih besedah ena redkih oseb, ob kateri se je od začetka počutila sprejeto. "Bila je prva, ki mi je dejansko dala priložnost, da me spozna." Ni ji bilo jasno, zakaj se je toliko tekmovalcev tako hitro obrnilo proti njej. Sama meni, da ljudi motijo močne in neustrašne ženske, ki si upajo povedati svoje mnenje.

Pia Filipčič
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Ikoničnega tandema Pie in Marka se bodo gledalci zagotovo še dolgo spominjali, tudi Pia pa danes nanj gleda z velikim nasmehom. Opisuje ga kot "dvornega norčka", ki je v najtežjih trenutkih znal razbiti napetost in nasmejati celotno družino. "Z njim sem se imela najlepše. Brez njega bi bil tisti hlev precej težji," priznava.

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Ko danes spremlja oddaje za nazaj, pravi, da je marsikdo pokazal svoj pravi obraz. Posebej jo je zmotilo opravljanje in dvoličnost nekaterih sotekmovalcev. "Aleksandra se je pred vsemi pretvarjala, da je dobra, potem pa je za vsakim vogalom govorila o drugih."

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Na seznamu ljudi, ki so jo po šovu najbolj presenetili, se je znašel tudi Franc. Pia je namreč sprva verjela, da sta skozi šov zgradila iskren in zaupljiv odnos. "Bil je cel čas z mano, govoril mi je 'moja punčka', potem pa sem mu samo povedala, da so me neka njegova dejanja zmotila, in takoj je obrnil zgodbo," je dejala. Namesto razumevanja je hitro sledil očitek na njen račun. "Takoj je bilo: Pia samo kadi, Pia ima probleme sama s sabo."

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Veliko odzivov je sprožilo tudi njeno poslovilno sporočilo družini po odhodu iz šova. A Pia danes ne vidi razloga za obžalovanje. "Povedala sem samo stvari, ki sem jih govorila že prej. Če nekdo ne zna sprejeti kritike, jo vzame kot napad," pravi.

Kmetija 2026
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Dotaknila se je tudi komentarjev o svojih čustvenih nihanjih. Po njenem mnenju so bila ta popolnoma normalna glede na pritisk, neznano okolje in odnose med tekmovalci. "Jaz sem bila samo dovolj iskrena, da sem ta nihanja pokazala." Priznava, da se nikoli ni znala pretvarjati in igrati dobre volje samo zaradi kamer.

Pia Filipčič.
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Kljub vsem konfliktom in težkim trenutkom pa sodelovanja v Kmetiji ne obžaluje niti za sekundo. "Ne obžalujem. Ničesar ne bi spremenila." Pia pravi, da je v šov vstopila z željo, da bi jo ljudje spoznali v drugačni luči, kot delovno, pridno in vztrajno osebo. Na koncu pa je ugotovila nekaj povsem drugega: "Edina oseba, ki jo moram impresionirati, sem jaz sama."

Celoten intervju s Pio si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

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