Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'

Pia Filipčič je bila ena izmed tekmovalk letošnje Kmetije, ki je gledalcem ostala v spominu predvsem zaradi svoje neposrednosti, burnih reakcij in seveda tudi svojih ikoničnih stajlingov po posestvu. Medtem ko so ji nekateri očitali, da je preveč impulzivna, so drugi v njej videli eno redkih tekmovalk, ki se v šovu ni pretvarjala in je brez filtra povedala točno to, kar si misli.

icon-expand Pia je skozi celotno sezono dokazovala, da se tudi pod pritiskom kamer in konfliktov ni pripravljena pretvarjati ali izdati same sebe. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Pia Filipčič: "Najprej moraš sprejeti sebe"

Ne pozabite nas spremljati na našem Instagramu in TikToku, kjer redno objavljamo utrinke letošnje sezone.

Eden najbolj zanimivih odnosov se je skozi sezono razvil med njo in Igorjem. Na začetku med njima ni bilo niti najmanjše kemije, Pia pa priznava, da ji njegova energija sprva sploh ni ustrezala. "Ko sem ga videla v živo, mi je deloval tih, negativen. Ni mi bilo prijetno biti z njim v prostoru." Dodaja, da sta jo zmotila njegovo provociranje in komentarji na njen račun, zato je bila prepričana, da med njima nikoli ne bo nastal pravi odnos.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Pia po drzni spremembi: "Nič ne obžalujem"

A prav v znamenitem hlevu se je vse obrnilo. "Takrat sva si prvič dala priložnost. Mislim, da je videl, da sem bila mogoče ena najbolj iskrenih oseb tam," pravi Pia, ki danes njun odnos opisuje kot nekaj, česar nikoli ne bi pričakovala. Danes pa sta ostala v zelo dobrih odnosih, kar je mogoče opaziti tudi na njunih družbenih omrežjih.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Juš Čop dokazal, da tudi mestni fant zmore vse: 'Ponosen sem nase'

Precej manj lepih besed pa ima za Žana, saj meni, da je njegovo vedenje izhajalo predvsem iz velike nesigurnosti vase. "Takšni ljudje ponavadi napadajo druge in iščejo probleme pri drugih, namesto da bi se poglobili vase." Čeprav mu ne zameri, meni, da bi moral precej bolj paziti na način komunikacije, saj je bil pogosto žaljiv tudi do ostalih tekmovalcev.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Alenka Weiss po Kmetiji: 'Ne smem postavljati drugih pred sebe'

Carmen je bila po njenih besedah ena redkih oseb, ob kateri se je od začetka počutila sprejeto. "Bila je prva, ki mi je dejansko dala priložnost, da me spozna." Ni ji bilo jasno, zakaj se je toliko tekmovalcev tako hitro obrnilo proti njej. Sama meni, da ljudi motijo močne in neustrašne ženske, ki si upajo povedati svoje mnenje.

icon-expand Pia Filipčič FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Marka iz Kmetije v klubu na Hrvaškem večkrat napadli

Ikoničnega tandema Pie in Marka se bodo gledalci zagotovo še dolgo spominjali, tudi Pia pa danes nanj gleda z velikim nasmehom. Opisuje ga kot "dvornega norčka", ki je v najtežjih trenutkih znal razbiti napetost in nasmejati celotno družino. "Z njim sem se imela najlepše. Brez njega bi bil tisti hlev precej težji," priznava.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Alenka Weiss o elektronskih zabavah: 'Vedno se dobro počutim v svojem stilu'

Ko danes spremlja oddaje za nazaj, pravi, da je marsikdo pokazal svoj pravi obraz. Posebej jo je zmotilo opravljanje in dvoličnost nekaterih sotekmovalcev. "Aleksandra se je pred vsemi pretvarjala, da je dobra, potem pa je za vsakim vogalom govorila o drugih."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Carmen Osovnikar: 'Najbolj me je izigral Gregor'

Na seznamu ljudi, ki so jo po šovu najbolj presenetili, se je znašel tudi Franc. Pia je namreč sprva verjela, da sta skozi šov zgradila iskren in zaupljiv odnos. "Bil je cel čas z mano, govoril mi je 'moja punčka', potem pa sem mu samo povedala, da so me neka njegova dejanja zmotila, in takoj je obrnil zgodbo," je dejala. Namesto razumevanja je hitro sledil očitek na njen račun. "Takoj je bilo: Pia samo kadi, Pia ima probleme sama s sabo."

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Ema po Kmetiji: z Janom srečna in zaljubljena

Veliko odzivov je sprožilo tudi njeno poslovilno sporočilo družini po odhodu iz šova. A Pia danes ne vidi razloga za obžalovanje. "Povedala sem samo stvari, ki sem jih govorila že prej. Če nekdo ne zna sprejeti kritike, jo vzame kot napad," pravi.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Preberi še Gregor po Kmetiji: 'Alenka je bila moja desna roka'

Dotaknila se je tudi komentarjev o svojih čustvenih nihanjih. Po njenem mnenju so bila ta popolnoma normalna glede na pritisk, neznano okolje in odnose med tekmovalci. "Jaz sem bila samo dovolj iskrena, da sem ta nihanja pokazala." Priznava, da se nikoli ni znala pretvarjati in igrati dobre volje samo zaradi kamer.

icon-expand Pia Filipčič. FOTO: Zadovoljna.si

Preberi še Igor Mikič: 'Moja mama je moj vzor'

Kljub vsem konfliktom in težkim trenutkom pa sodelovanja v Kmetiji ne obžaluje niti za sekundo. "Ne obžalujem. Ničesar ne bi spremenila." Pia pravi, da je v šov vstopila z željo, da bi jo ljudje spoznali v drugačni luči, kot delovno, pridno in vztrajno osebo. Na koncu pa je ugotovila nekaj povsem drugega: "Edina oseba, ki jo moram impresionirati, sem jaz sama."

Celoten intervju s Pio si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.