Za poskusom umora se skriva veliko temačnejša zgodba

Poskus umora Emila Kajića sproži preiskavo, ki razkrije zapleteno mrežo lažnih identitet, družinskih skrivnosti in skritih motivov. Marina in detektiv Ramljak odkrijeta, da zgodba o njegovi domnevni hčerki ni takšna, kot se zdi na prvi pogled, sledi pa ju vodijo do primera, povezanega s presaditvijo srca. Medtem se Marina hkrati sooča z novimi podrobnostmi iz svoje preteklosti in vprašanji, ki jih odpira zgodba o Borni Horvatu.
Preberi šeTežko pričakovana serija IQ 160 prihaja na VOYO
Preberi šeKdo je talentirana najstnica, ki blesti v novi hrvaški uspešnici?
Oddaje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV