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IQ 160
Oddaje

Po umoru očeta skrivnostno izgineta še njegovi hčerki

M.S.
30. 07. 2026 14.16
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Na VOYO spremljate prvi hrvaški VOYO Original IQ 160, ki je že s prvimi epizodami navdušil gledalce. Vsak petek vas čaka nova epizoda, v nadaljevanju pa preverite, kaj prinaša jutrišnje nadaljevanje.

Marina in detektiv Ramljak prevzameta preiskavo izginotja deklic Mie in Tee po umoru njunega očeta. Medtem ko sledi vodijo k družinskim sporom, skrbništvu in poslovnim skrivnostim, se policija trudi odkriti, kaj se je v resnici zgodilo, ter najti deklici, preden bo prepozno. Bolj ko se preiskava poglablja v primer, bolj se razkriva vse bolj zapletena mreža laži, groženj in skritih motivov.

Serija IQ 160 vsak petek na VOYO prinaša novo epizodo.
Serija IQ 160 vsak petek na VOYO prinaša novo epizodo.FOTO: VOYO
Težko pričakovana serija IQ 160 prihaja na VOYO
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Težko pričakovana serija IQ 160 prihaja na VOYO

Zdaj si na vrsti ti, da si vzameš čas zase in na VOYO poiščeš zgodbo po svojem okusu. Poletje je kot nalašč za večere ob dobrih filmih in serijah, zato preveri pestro ponudbo vsebin in izberi svojo naslednjo najljubšo.

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