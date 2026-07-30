Po umoru očeta skrivnostno izgineta še njegovi hčerki

Marina in detektiv Ramljak prevzameta preiskavo izginotja deklic Mie in Tee po umoru njunega očeta. Medtem ko sledi vodijo k družinskim sporom, skrbništvu in poslovnim skrivnostim, se policija trudi odkriti, kaj se je v resnici zgodilo, ter najti deklici, preden bo prepozno. Bolj ko se preiskava poglablja v primer, bolj se razkriva vse bolj zapletena mreža laži, groženj in skritih motivov.
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