Prva sezona kviza Na lovu je hitro osvojila gledalce, ki so z navdušenjem spremljali dvoboje med tekmovalci in trojico lovcev. Znanje, hitri odgovori in drugačna dinamika v primerjavi s klasičnimi kvizi so poskrbeli, da je oddaja postala ena bolj priljubljenih televizijskih novosti zadnjega obdobja.

Preberi še Priljubljeni kviz Na lovu se vrača: lovci napovedujejo še težjo sezono

Zdaj se Na lovu vrača z novo sezono, od katere si veliko obeta tudi Ivan Trajkovič. V ekskluzivnem intervjuju nam je razkril, kakšna pričakovanja ima pred novo sezono, kako se razume z Jankom in Viktorjem ter zakaj bo letošnja sezona po njegovem mnenju še boljša od prve.

icon-expand Na lovu FOTO: VOYO

Prva sezona je presegla pričakovanja

Ko je Na lovu prvič prišel na slovenske televizijske zaslone, gledalci še niso vedeli, kaj lahko pričakujejo. Kviz, ki temelji na hitrem razmišljanju, širokem znanju in napetih zaključnih dvobojih, je hitro pridobil zvesto občinstvo.

Nova sezona priljubljenega kviza Na lovu prihaja na POP TV in VOYO že 25. novembra ob 20. uri.

Prva sezona je ponudila številne nepozabne trenutke, od neverjetnih preobratov do izjemnih predstav tekmovalcev. Tudi voditelj Peter Poles je po koncu prve sezone poudaril, da format omogoča nepričakovane razplete in trenutke, ko lahko presenetijo tako tekmovalci kot lovci.

Nova sezona obljublja še več napetosti

V novi sezoni gledalce čakajo tudi povratniki, ki si želijo nove priložnosti, ter nekateri zelo izkušeni kvizaši, zato bodo obračuni še zanimivejši. Tudi lovec Ivan Trajkovič v novo sezono vstopa z visokimi pričakovanji. "Moja pričakovanja so kar velika. Od sebe vedno pričakujem največ. Če bi lahko, se ne bi nikoli zmotil in bi zmagal. Ampak žal ne gre tako. Ne v športu ne v kvizu," pravi Ivan, ki je Slovenijo v tekvandoju zastopal tudi na poletnih olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu. Kljub temu meni, da bo letošnja sezona še boljša od prve. "Mislim, da je druga sezona na še enem višjem nivoju kot prva," nam je zaupal navdušeno, ko smo ga povprašali za primerjavo.

Preberi še Janko Stankić: 'Napake so del igre, pomembno je, da greš naprej'

Podobno napovedujejo tudi ustvarjalci oddaje in drugi lovci. Viktor Želj je pred začetkom nove sezone napovedal več napetosti in še več zabave, medtem ko Janko Stankić opozarja, da bodo vprašanja zahtevnejša in konkurenca močnejša kot lani. Več si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pred kamerami je danes veliko bolj sproščen

Čeprav je bil Ivan tudi v prvi sezoni samozavesten pred kamerami, priznava, da se danes počuti še bolj domače. "Kamere mi nikoli niso delale posebnih težav, ampak se mi zdi, da gre zdaj vse skupaj malo bolj tekoče, malo bolj sproščeno. Upam, da se bo to tudi videlo na ekranih," dodaja. Tudi sam je po koncu prve sezone že poudaril, da je bila ena največjih lekcij prav sproščenost in zavedanje, da so porazi in zmage sestavni del tako kviza kot življenja.

Kakšni pa so odnosi med Ivanom, Jankom in Viktorjem?

Čeprav jih gledalci spremljajo predvsem v studiu oddaje Na lovu, se Ivan, Janko in Viktor dobro razumejo tudi zunaj snemanj. Kot nam je zaupal Ivan, se občasno družijo tudi v prostem času.

Preberi še Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'

"Večkrat po oddaji spijemo kakšno pijačo. Če le utegnemo, se tudi sicer srečujemo. Bili smo na team buildingu in je bilo zelo fino. Sta super fanta in z veseljem se družim z njima," pravi Ivan.

Preberi še Si ne upate prijaviti v Na lovu? Peter Poles ima za vas sporočilo

Po Ivanovih besedah je med lovci torej odlično vzdušje, njihova povezanost pa bo opazna tudi v novi sezoni. Gledalci bodo tako poleg napetih kvizaških dvobojev spremljali tudi sproščeno dinamiko med trojico lovcev, ki se je v prvi sezoni izkazala za enega od razlogov, da je oddaja osvojila gledalce.

Skupaj so obiskali Ormož

Pred kratkim so se skupaj odpravili tudi v Ormož, kjer so združili prijetno s koristnim. "Obiskali smo Ormoški grad, nekaj vinskih kleti, šli na večerjo, pozneje pa igrali kviz. To je naš način zabave," še dodaja Ivan za Zadovoljna.si.

icon-expand Na lovu FOTO: POP TV

Kdo bo letos premagal lovce?

Voditelj Peter Poles je v nedavnem pogovoru za Zadovoljna.si poudaril, da uspeh v kvizu ne temelji zgolj na znanju, ampak tudi na sposobnosti, da tekmovalec ostane miren, ko odgovora ne pozna. Ravno zaradi tega so najuspešnejše ekipe pogosto tudi najbolj povezane. Vprašanje, ki si ga zdaj zastavljajo številni gledalci, pa ostaja isto kot v prvi sezoni: komu bo uspelo premagati lovce?

Preberi še "Bratec moj, pa ti je uspelo!" Po preboju v polfinale ga je pričakalo ganljivo sporočilo

Odgovor bomo dobili že kmalu. Eno pa je jasno že zdaj. Ivan Trajkovič, Janko Stankić in Viktor Želj so pripravljeni na nov lov.