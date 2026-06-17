Skupina Korejcev chefu pripravi veliko presenečenje

V hotel pride posebna skupina Korejcev, ki ima nekaj prošenj glede hrane. Katja hoče ugotoviti, koga ljubi. Denisa ali Nika? Štefova mama se trudi sprejeti sinovo zvezo z Dženito, Štefu pa v službi Šefika namigne, da pri njih nevesto v zakon privedeš z ugrabitvijo. Kdo bi bil najboljši naslov za to nalogo? Zaradi spleta dogodkov se nekoliko zaostri med osebjem in Korejci, a sredi vse zmešnjave Chef postane novi prerok skrivnostne skupine.
Dragi ljubitelji serije Ja, Chef!, pripravite se na dozo smeha, ki je ne boste našli v nobeni epizodi. Pokukali smo globoko v naš arhiv in odkrili zakulisne trenutke iz prejšnjih sezon, kjer so se naši junaki ujeli v najbolj zabavne, nepričakovane in čisto pristne situacije. Več si lahko ogledate v spodnjem članku.
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