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Ja, Chef
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Skupina Korejcev chefu pripravi veliko presenečenje

M.S.
17. 06. 2026 07.32
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Vsak četrtek na VOYO prihaja nova epizoda 12. sezone priljubljene serije Ja, Chef!. Tudi ta teden vas čaka obilica smeha, nepričakovanih zapletov in nepozabnih trenutkov. Spodaj preverite, kaj se bo zgodilo v četrti epizodi.

V hotel pride posebna skupina Korejcev, ki ima nekaj prošenj glede hrane. Katja hoče ugotoviti, koga ljubi. Denisa ali Nika? Štefova mama se trudi sprejeti sinovo zvezo z Dženito, Štefu pa v službi Šefika namigne, da pri njih nevesto v zakon privedeš z ugrabitvijo. Kdo bi bil najboljši naslov za to nalogo? Zaradi spleta dogodkov se nekoliko zaostri med osebjem in Korejci, a sredi vse zmešnjave Chef postane novi prerok skrivnostne skupine.

V četrtek na VOYO prihaja nova epizoda 12. sezone priljubljene serije Ja, Chef!. Po napornem dnevu je čas, da si na vrsti TI.
V četrtek na VOYO prihaja nova epizoda 12. sezone priljubljene serije Ja, Chef!. Po napornem dnevu je čas, da si na vrsti TI.FOTO: VOYO
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Od premiere leta 2021 je serija postala pravi fenomen slovenske televizije. Serija Ja, Chef! je na VOYO zabeležila že več kot 46 milijonov ogledov, s čimer potrjuje, da gre za enega največjih uspehov v zgodovini slovenske televizije.

Dragi ljubitelji serije Ja, Chef!, pripravite se na dozo smeha, ki je ne boste našli v nobeni epizodi. Pokukali smo globoko v naš arhiv in odkrili zakulisne trenutke iz prejšnjih sezon, kjer so se naši junaki ujeli v najbolj zabavne, nepričakovane in čisto pristne situacije. Več si lahko ogledate v spodnjem članku.

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!
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