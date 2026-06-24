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Ja, Chef!
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Kaj prinaša nova epizoda serije Ja, Chef!?

M.S.
24. 06. 2026 13.40
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Vsak četrtek na VOYO prihaja nova epizoda 12. sezone priljubljene serije Ja, Chef!. Tudi ta teden vas čaka obilica smeha, nepričakovanih zapletov in nepozabnih trenutkov. Spodaj preverite, kaj se bo zgodilo v četrti epizodi.

Denis in Katja se dogovorita, da bosta vse priznala Jani in Niku, nato pa hitro ugotovita, da to ni tako enostavno. Štef dobi ponudbo za delovno mesto chefa v znani ljubljanski restavraciji, nato pa mu Chef izdatno oteži odhod. Nastji se zdi Mihov oče zelo osamljen, zato nagovori Miho, da mu morata predstaviti kakšno žensko. Te moške pogovore prepusti Mihi, a se hitro izkaže, da je oče njegov trud razumel malce drugače. 

Ja, Chef!
Ja, Chef!FOTO: VOYO

Od premiere leta 2021 je serija postala pravi fenomen slovenske televizije. Serija Ja, Chef! je na VOYO zabeležila že več kot 46 milijonov ogledov, s čimer potrjuje, da gre za enega največjih uspehov v zgodovini slovenske televizije.

Dragi ljubitelji serije Ja, Chef!, pripravite se na dozo smeha, ki je ne boste našli v nobeni epizodi. Pokukali smo globoko v naš arhiv in odkrili zakulisne trenutke iz prejšnjih sezon, kjer so se naši junaki ujeli v najbolj zabavne, nepričakovane in čisto pristne situacije. Več si lahko ogledate v spodnjem članku.

Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!
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Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!
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