Kaj prinaša nova epizoda serije Ja, Chef!?

Denis in Katja se dogovorita, da bosta vse priznala Jani in Niku, nato pa hitro ugotovita, da to ni tako enostavno. Štef dobi ponudbo za delovno mesto chefa v znani ljubljanski restavraciji, nato pa mu Chef izdatno oteži odhod. Nastji se zdi Mihov oče zelo osamljen, zato nagovori Miho, da mu morata predstaviti kakšno žensko. Te moške pogovore prepusti Mihi, a se hitro izkaže, da je oče njegov trud razumel malce drugače.
Dragi ljubitelji serije Ja, Chef!, pripravite se na dozo smeha, ki je ne boste našli v nobeni epizodi. Pokukali smo globoko v naš arhiv in odkrili zakulisne trenutke iz prejšnjih sezon, kjer so se naši junaki ujeli v najbolj zabavne, nepričakovane in čisto pristne situacije. Več si lahko ogledate v spodnjem članku.
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