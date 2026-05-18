Zadnja sezona. Zadnja postrežba. Chefova zadnja runda prihaja na VOYO 28. maja!

In če smo se v vseh teh letih kaj naučili, je to preprosto pravilo: v kuhinji chefa Bohinca nikoli ni dolgčas. Včasih leti krožnik, včasih vino, včasih pa samo kakšna zelo glasna beseda.

icon-expand Ja, Chef! FOTO: VOYO

Preberi še Razkrivamo najbolj zabavne trenutke iz zakulisja serije Ja, Chef!

Serija, ki je postala televizijski fenomen

Od premiere leta 2021 je serija postala pravi fenomen slovenske televizije. Serija Ja, Chef! je na VOYO zabeležila že več kot 46 milijonov ogledov, s čimer potrjuje, da gre za enega največjih uspehov v zgodovini slovenske televizije. "Prepričana sem, da bo postala ena izmed zimzelenih serij, kot sta TV Dober dan in Naša mala klinika – serij, ki jih ljudje vedno znova radi pogledajo in jih vsakič znova odkrije nova generacija gledalcev," pravi Danica Knego, direktorica programa na Pro Plus.

Preberi še Slovenska igralka pravi, da je njeno delo hektično

In če sodimo po tem, kako pogosto gledalci še vedno klikajo stare epizode, ima prav.

Zakaj je serija tako uspešna?

Recept je presenetljivo preprost: polna vreča izjemne igralske ekipe, velika žlica hitrih dialogov in dober ščep značilnega humorja. "Zaradi tako dobre ekipe. Jaz mislim, da so igralci tisti, ki so bistveni, hkrati pa ker je humor. In humor imajo ljudje vedno radi in ga je premalo," pravi igralka Tjaša Železnik.

Preberi še Danes praznujemo pomemben mejnik naše priljubljene serije

Zadnja sezona: Michelin, ljubezen in še kakšen razbit krožnik

12. sezona prinaša novo porcijo zapletov v priljubljenem ljubljanskem hotelu in restavraciji. Chefova največja življenjska želja ostaja enaka: vsaj enkrat osvojiti Michelinovo zvezdico. Medtem pa Katja krmari med Denisom in Nikom – in to ravno v trenutku, ko se znajde pred matičarjem. Kar pomeni samo eno: drama bo zagotovljena.

Preberi še Slovenska igralka razkrila skrivnosti svojega mladostnega videza