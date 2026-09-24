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Jovan in Marija Tereza sta morala po odločitvi gledalcev zapustiti vilo.
Oddaje

Gledalci odločili: Jovan in Marija Tereza zapustila Otok ljubezni

M.S.
24. 09. 2026 09.33
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Gledalci so odločili, da se morata od Love Islanda Adria posloviti Jovan in Marija Tereza. Njuno slovo je presenetilo preostale Islanderje, dogajanje v vili pa je dodatno popestrila nova slovenska bombshell Anja.

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Jovan in Marija Tereza zapustila vilo

Islanderje je zvečer pričakalo neprijetno presenečenje. Pred tem so morali glasovati za par, za katerega menijo, da je skupaj iz napačnih razlogov, a končna odločitev o tem, kdo bo zapustil šov, je bila v rokah gledalcev. Najmanj glasov sta prejela Jovan in Marija Tereza, zato se je njuna pot v Love Islandu Adria končala. Novica je presenetila tudi preostale tekmovalce, Anthony pa ob njunem odhodu ni skrival razočaranja.

Jovan in Marija Tereza sta morala po odločitvi gledalcev zapustiti vilo.
Jovan in Marija Tereza sta morala po odločitvi gledalcev zapustiti vilo.FOTO: VOYO
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Love Island Adria se je komaj začel, pa so se že zgodili prvi razburljivi preobrati! Potem ko so se tekmovalci poparčkali, sta v hišo vstopili prvi dve vroči novinki in otočanom prekrižali načrte. Love Island Adria spremljajte od nedelje do petka ob 20. uri na VOYO! Aplikacija Love Island Adria je že na voljo za prenos v trgovinah Play Store in App Store.

Jovan in Marija Tereza sicer v vili nista razvila močnejše romantične povezave in sta svoj odnos opisovala predvsem kot prijateljskega, kljub temu pa je bilo slovo čustveno. Jovan je priznal, da se je na sotekmovalce močno navezal, Marija Tereza pa je poudarila, da iz izkušnje odhaja z lepimi spomini in novimi prijateljstvi.

Slovo Jovana in Marije Tereze je ganilo tudi preostale Islanderje.
Slovo Jovana in Marije Tereze je ganilo tudi preostale Islanderje.FOTO: VOYO
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V vilo vstopila še ena Slovenka

A časa za počitek ni bilo veliko. Medtem ko so dekleta ostala v vili, so se fantje odpravili na druženje zunaj nje, kjer jih je pričakalo veliko presenečenje. Pridružila se jim je nova bombshell, 27-letna Anja iz Slovenije. Že ob prihodu je jasno povedala, da v šov ni prišla igrat na varno in da je pripravljena tvegati. Hitro je začela preverjati, kateri fantje so odprti za nova poznanstva in kateri so že povsem osredotočeni na svoje partnerice.

Anja Širovnik.
Anja Širovnik.FOTO: VOYO
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Najbolj jo je pritegnil Roberto

Anja pri svojih namenih ni dolgo ovinkarila. Pred fanti je priznala, da ji je med Islanderji najprej padel v oči prav Roberto, ki je do zdaj z Loren veljal za enega stabilnejših fantov v vili. Še bolj zanimiv pa je bil njegov odziv. Roberto novega poznanstva ni zavrnil, temveč je povedal, da je odprt za pogovor in spoznavanje ter da se v tem trenutku ne želi omejiti zgolj na eno osebo. Anjin prihod bi tako lahko prvič resneje preizkusil odnos med Robertom in Loren.

Roberto je priznal, da je še vedno odprt za nova poznanstva.
Roberto je priznal, da je še vedno odprt za nova poznanstva.FOTO: VOYO
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Anjo pozna tudi Gašper

Novo Slovenko pa je hitro prepoznal tudi Gašper. Med pogovorom sta ugotovila celo, da imata enak priimek, zaradi česar je Anja takoj pojasnila, da nista v sorodu. Izkazalo se je tudi, da se gibljeta v podobnih krogih in imata skupna poznanstva. Gašper je ob tem skrivnostno pripomnil, da bo še zanimivo. Kako bo na prihod nove Slovenke reagirala Loren in ali bo Anja res zamajala katerega od trenutno najmočnejših parov, bomo izvedeli v prihodnjih oddajah.

Prihod nove bombshell bi lahko povsem premešal razmerja v vili.
Prihod nove bombshell bi lahko povsem premešal razmerja v vili.FOTO: VOYO
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Love Island Adria resničnostni šov ljubezen tekmovalci zabava
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