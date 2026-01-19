Juš Čop: "Najbolj me skrbi, da ne bo frizerja"

23-letni ustvarjalec vsebin Juš Čop iz Jesenic ima na TikToku več kot 100 tisoč sledilcev, poznan pa je tudi kot inštruktor osvajanja. Čeprav je mestni fant, zna poprijeti za kmečka opravila in pravi, da ni tako len, kot morda deluje.

Opisuje se kot iznajdljiv in spreten tekmovalec, ki se zna umakniti ob konfliktih, prednost pa vidi tudi v izkušnjah iz skavtstva – od timskega dela do bivakiranja in prižiganja ognja. Zastavili smo mu nekaj vprašanj, spodaj pa preverite njegove odgovore.

Kako bi se opisal v treh besedah?

"Energičen, karizmatičen in zabaven."

Kaj lahko gledalci pričakujejo od tebe?

"Okoli mene bo vedno zabava, veliko veselja in skoraj nič slabe volje. Rad poskrbim, da je dobro vzdušje in da se tudi kaj dogaja."

Imaš kakšno strategijo?

"V bistvu se bom bolj držal v ozadju. Ne bom se silil v ospredje ali igral gazde. Povezal se bom s tistimi, za katere bom začutil, da imajo podobno taktiko in podobne namere kot jaz, in z njimi šel do konca."

Se česa bojiš?

"Bojim se, da ne bo nikogar, ki bi znal striči lase, ker sem rad urejen. Pa tudi tega, da ne bo dovolj hrane, ko sem lačen, ne funkcioniram najbolje."

Česa se želiš naučiti?

"Rad bi se naučil dela na kmetiji, ker nimam nobenih izkušenj. Zanima me vse – postavljanje, zabijanje, žaganje, košnja, molža ... sploh to. Tega še nikoli nisem poskusil in ravno zato me najbolj veseli."

Si odprt za novo ljubezen?

"Sem."

Za prijateljstva?

"Tudi."

Če pride do hude drame – kako bi reagiral?

"Ponavadi se najprej postavim v ozadje in opazujem, kako se konflikt razvija. Potem pa se postavim na stran tistega, ki je bolj razumen."

