Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend

Kaja Casar in Karlo Godec sta se spoznala v peti sezoni resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške, lokalne različice formata The Bachelor. Že med snemanjem je bilo jasno, da med njima obstaja posebna kemija, kar so opazili tudi gledalci. Par je po koncu šova ostal skupaj, Kaja pa se je s Tenerifa preselila v Zagreb, kot je to obljubila že v šovu. Več si lahko preberete TUKAJ!
Romantičen vikend pobeg, ki sta ga delila s sledilci
Kot poroča Net.hr, sta si Kaja in Karlo privoščila sproščujoč vikend v naravi, stran od mestnega vrveža. Na družbenih omrežjih sta objavila fotografije sončnega dne, sprehodov in skupnih trenutkov, ki so navdušili njune sledilce. V ospredju je bila predvsem sproščenost – brez glamurja, brez pretvarjanja, le iskreni trenutki dveh ljudi, ki uživata v družbi drug drugega. Njuna objava je hitro postala viralna.
Pridružil se jima je tudi nov družinski član
Ena najbolj prikupnih podrobnosti njunega vikenda je bil nov družinski član, ki je popolnoma osvojil njuni srci. Kaja je delila več fotografij, na katerih se vidi, kako se je mali kosmatinec takoj udomačil in postal del njunih skupnih trenutkov. Več o njunem novem družinskem članu si lahko preberete na portalu Dom in vrt.
