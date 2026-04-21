Znana Slovenka je iz dneva v dan bolj zaljubljena

Po koncu snemanja šova sta se morala Kaja Casar in Karlo Godec umakniti iz javnosti in potrpežljivo čakati, da se na televiziji predvaja še zadnja epizoda. Šele takrat sta lahko svetu razkrila, da sta še vedno skupaj in da je njuna ljubezen po šovu postala še močnejša. Kaja je v zadnjih dneh na družbenih omrežjih delila več fotografij, na katerih je videti sproščena, nasmejana in zaljubljena – in prav ta energija je osvojila splet.
Po šovu se je njuna zgodba šele začela
Ko so se kamere ugasnile, se je za mnoge tekmovalke zgodba zaključila, a ne za zmagovalna para – Kaja in Karlo ter Anastasia in Petar. Po koncu šova sta nas v uredništvu najprej obiskala Kaja in Karlo, ki sta nam zaupala vse, kar se je dogajalo po koncu šova, nato pa nas je obiskal tudi sanjski Petar, ki nam je povedal več o svojem odnosu z Anastasio. Več si lahko preberete TUKAJ!
Kaja in Karlo razkrila, kaj sta počela po koncu šova
Prve tedne po koncu snemanja sta preživela v popolni zasebnosti. Veliko sta spala, se sproščala in pobegnila na kratek dopust, saj se je Kaja morala vrniti na Tenerife, kjer je živela zadnja leta. "Spala sva do dveh popoldan, mogoče še več," sta priznala, razkrila pa sta tudi, da sta po koncu snemanja skupaj odšla na Tenerife, Kaja pa se je nato preselila h Karlu v Zagreb. Več o tem, kaj sta nam zaupala, pa v spodnjem videoposnetku.
Skrivanja je konec, vikende zdaj preživljata na prostem
Zdaj, ko je finale predvajan, se par končno lahko pokaže javnosti. Končno sta začela uživati v povsem običajnih stvareh – dolgih sprehodih, izletih v naravo in skupnih vikendih, ki jih prej v javnosti nista mogla deliti. Po mesecih skrivanja je to zanju pravo olajšanje.
Kaja je v enem od intervjujev povedala, da se v Zagrebu počuti odlično in da se je hitro navadila na novo okolje. Vikende pogosto preživljata zunaj, na izletih ali ob vodi, kjer se lahko sprostita in nadoknadita čas, ki sta ga morala preživeti narazen. Prav zato ni presenetljivo, da Kaja na fotografijah žari – ljubezen, ki je bila dolgo skrita, je zdaj končno lahko javna.
