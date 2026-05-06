Kaja in Karlo praznujeta svoj prvi skupni mejnik

Kaja Casar in Karlo Godec sta se spoznala v priljubljenem resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške, kjer je Karlo v finalu izbral prav Slovenko Kajo. Čeprav se je oddaja na televiziji zaključila šele pred kratkim, je bilo snemanje končano že pred približno pol leta, kar pomeni, da njuna zveza traja že precej dlje, kot se zdi na prvi pogled. Po koncu snemanja sta morala svojo ljubezen nekaj časa skrivati, danes pa jo brez zadržkov delita tudi z javnostjo.
Skupno življenje v Zagrebu
Njuna zveza se ni ustavila pri televizijski romanci. Kaja se je kmalu po snemanju preselila k Karlu v Zagreb, kjer sta si ustvarila skupen dom. Za sabo je pustila življenje na Tenerifu in se podala v novo poglavje, ki ga zdaj gradita skupaj. Vmes sta obiskala tudi njene domače kraje in si vzela čas za urejanje vseh obveznosti, povezanih s selitvijo.
Pol leta ljubezni in sladko presenečenje
Ob njuni polletnici je Karlo pripravil romantično presenečenje, ki je hitro pritegnilo pozornost sledilcev na družbenih omrežjih. Svojo izbranko je razveselil z njeno najljubšo pistacijevo torto – oziroma kar s tremi.
V videoposnetku je v šali priznal, da se ni mogel ustaviti pri eni sami sladici, zato je želel praznovanje narediti še bolj posebno. "Ker imava danes šest mesecev, sem se odločil, da jo malo presenetim," je v videoposnetku povedal simpatični Karlo. Presenečenje se je zaključilo v njunem domu, kjer sta skupaj uživala v sladkih trenutkih.
