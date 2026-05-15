Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?

V javnost je prišel novi videospot priljubljene pevke in televizijske voditeljice Martine Švab za skladbo Napila se duša moja. Pesem je napovedana kot njen tekmovalni prispevek za prihajajoči CMC Festival Vodice 2026, ki velja za enega največjih glasbenih dogodkov v regiji.
Posebnost projekta je izbira glavnih igralcev, saj se v vlogi zaljubljencev pojavljata Kaja Casar in Karlo Godec, znana obraza iz priljubljenega resničnostnega formata Sanjski moški Hrvaške. Izbira para ni bila naključna, saj pevka stavi na njuno naravno sproščenost pred kamero in pristno kemijo, ki jo je par razvil v resničnem življenju, kar posnetku dodaja verodostojnost.
Zakaj se je odločila prav za Karla in Kajo?
Martina je pri odločitvi za igralca sledila predlogu svoje ožje družine. Zamisel, da bi prav Kaja in Karlo krasila videospot, se je izkazala za odlično strateško potezo, čeprav je bilo za privolitev potrebnega nekaj prepričevanja. Po njenih besedah je prav Kaja igrala ključno vlogo pri tem, da je Karlo stopil pred kamere glasbene produkcije.
Martina poudarja, da sta oba profesionalna, sproščena in zabavna sodelavca, s katerima je celoten snemalni proces potekal brez zapletov. Snemanje je potekalo v poletnem vzdušju ob morski kulisi, kar se odlično dopolnjuje z besedilom pesmi priznanega avtorja Dušana Bačića, ki opisuje ljubezensko napovedano usodo.
V videospotu Karlo zaroči Kajo
V videospotu se odvrti celoten spekter čustev enega dne v življenju zaljubljenega para, ob koncu dneva pa sledi zaroka. Martina Švab pojasnjuje, da je bila zaroka izvedena po napotkih režiserja Roka Maverja, vendar vsi sodelujoči verjamejo, da je to bila le tiha napoved njune dejanske prihodnosti. Par je v vsakem kadru deloval nadvse prepričljivo, kar pevka pripisuje dejstvu, da sta v svoji zvezi trenutno na vrhuncu sreče, kjer njuna kemija sploh ni potrebovala umetnega usmerjanja s strani produkcijske ekipe.
Pesem bo predstavila na odru CMC Festivala
Martina Švab bo svojo novo skladbo, za katero sta videospot snemala Kaja in Karlo, predstavila na odru CMC Festivala, ki bo potekal 12. in 13. junija v Vodicah.
