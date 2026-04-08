To je Kaja povedala o odnosu z Nušo

Na zadnji podelitvi vrtnic je tekmovanje zapustila Nuša, ki pa za razliko od Smiljane ni odšla mirno. Medtem ko je Karlo prepričan, da prav Nuša ni bila iskrena, je ona ob odhodu izjavila: "S tabo sem bila vedno iskrena, zate pa ne morem tega reči. Ko boš videl vse to na televiziji, ko boš spoznal, da si se narobe odločil, te prosim, da ne stopiš v stik z mano."
Nekaj ne preveč lepih besed pa je Nuša v izjavi namenila tudi Kaji: "Da bi Karlo samo vedel, s kom ima opravka. Kaja ni iskrena z njim, ampak dobro ... Ne želim biti nesramna, tako da ... Njej je pomemben samo naziv. Pri nas ga ni osvojila, očitno pa ga bo tu, in to je to."
Kako se je na njene besede odzvala Kaja?
Nušine besede so presenetile mnoge oboževalce, ki so Kaji na družbenih omrežjih zastavili vprašanje: "Kako si se v vili Sanjskega moškega razumela z Nušo?"
Kaja je na vprašanje odgovorila v Instagram zgodbi in zapisala: "Do par epizod nazaj oziroma najbolj do včeraj sem mislila, da je okej. Ampak dobro, nima veze, vsak ima pravico do svojega mnenja, me pa je presenetilo njeno mnenje o meni."
