Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Kaja Casar.
Oddaje

Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške

VOYO
13. 01. 2026 10.43
0

Po razkritju Nuše Šebjanič zdaj razkrivamo še drugo Slovenko, ki bo v novi sezoni poskusila osvojiti srce enega od sanjskih moških. V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar, ki je slovenskim gledalcem dobro znana kot finalistka prve sezone Sanjskega moškega. Se bosta Karlo in Petar lahko uprla njenemu šarmu?

26-letna Kaja je športnica, avanturistka in izjemno ciljno usmerjena ženska, ki se ne boji novih izzivov. V svojem življenju je poskusila že kar nekaj stvari – kar deset let je trenirala karate, igrala nogomet, delala kot sodnica in športna novinarka, danes pa živi na Tenerifih, kjer si je kot inštruktorica surfanja ustvarila povsem novo življenje.

V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar.
V hrvaški resničnostni šov vstopa Kaja Casar.FOTO: VOYO
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Preberi še
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške

Sebe opisuje kot iskreno, empatično in pozitivno, čeprav odkrito priznava, da zna biti tudi nestrpna in zelo tekmovalna. Kljub temu v konfliktnih situacijah ohranja mirno kri, pogosto z nasmehom na obrazu, ko pa je treba, se zna jasno in samozavestno postaviti zase.

Kaja Casar.
Kaja Casar.FOTO: VOYO
Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona
Preberi še
Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona

Kaja obožuje šport, fitnes in morje ter pravi, da se skoraj nikoli ne počuti utrujeno – gibanje je preprosto njen način življenja. Verjame v ljubezen, v odnosih pa najbolj ceni iskrenost. Oddajo Sanjski moški Hrvaške vidi kot priložnost za romanco, hkrati pa tudi kot novo življenjsko avanturo.

Kaja Casar.
Kaja Casar.FOTO: VOYO
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Preberi še
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?

V ljubezni išče partnerja, ki ima rad aktiven življenjski slog, ceni humor in spontanost, privlačijo pa jo moški, ki so samozavestni, a hkrati pristni in iskreni. Bo to našla v katerem izmed sanjskih moških? To bomo spremljali od 26. januarja, ko na VOYO prihaja nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške in se bomo skupaj z dekleti ter sanjskima moškima odpravili na sončno Kreto.

Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Preberi še
Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec
Mailing
Ne zamudi ničesar z VOYO!
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Kaja Casar Sanjski moški Hrvaške resničnostni šovi TV oddaje slovenska tekmovalka VOYO
Novice

Ne boste verjeli, kaj so počele v Planici

Oddaje

Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433