Tako dobro je znana Slovenka videti v kopalkah

Kajo Casar slovenska in hrvaška javnost dobro poznata iz šova Sanjski moški Hrvaške, kjer je osvojila srce sanjskega Karla. Po koncu šova sta svojo ljubezensko zgodbo nadaljevala tudi v resničnem življenju in danes živita skupaj v Zagrebu. Kaja se je zaradi ljubezni preselila s Tenerifa, kjer je pred tem živela dalj časa. Več o njenem življenju na Tenerifu si lahko preberete TUKAJ!
Postava, ki je navdušila splet
Na Instagramu je objavila fotografijo v belem bikiniju, s katero je požela val navdušenja. Njena figura je videti brezhibno, kar ni presenečenje – Kaja je znana po tem, da veliko časa nameni športu in redni telesni vadbi. Tudi med oddihom, ki ga trenutno preživlja s partnerjem Karlom na Viru, ne zanemarja rekreacije, kar prikazujejo tudi utrinki iz njunega dopusta na družbenih omrežjih. Oba del dneva namenita teku in aktivnemu preživljanju časa.
Aktiven življenjski slog kot njen zaščitni znak
Že v šovu je izstopala po svoji športni pripravljenosti, veliko pozornosti pa je takrat pritegnil njen zmenek ena na ena, ko sta se s Karlom podala na plezalno steno. Kaji je šlo več kot odlično, Karlo pa je takoj vedel, da je izbral pravo dekle za športen in adrenalinski zmenek.
Njena fit postava je torej rezultat predanosti, discipline in ljubezni do gibanja, ki jo spremlja že leta. S svojimi objavami pogosto motivira tudi sledilce, da se premaknejo in poskrbijo zase.
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