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Kaja Casar - ig
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Tako dobro je znana Slovenka videti v kopalkah

N. Č.
03. 06. 2026 14.27
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Kaja Casar je navdušila s fotografijo v kopalkah, ki razkriva njeno izklesano postavo. Ena najbolj prepoznavnih Slovenk iz hrvaškega resničnostnega šova je znova dokazala, da ji aktiven življenjski slog resnično pristoji.

Kajo Casar slovenska in hrvaška javnost dobro poznata iz šova Sanjski moški Hrvaške, kjer je osvojila srce sanjskega Karla. Po koncu šova sta svojo ljubezensko zgodbo nadaljevala tudi v resničnem življenju in danes živita skupaj v Zagrebu. Kaja se je zaradi ljubezni preselila s Tenerifa, kjer je pred tem živela dalj časa. Več o njenem življenju na Tenerifu si lahko preberete TUKAJ!

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Postava, ki je navdušila splet

Na Instagramu je objavila fotografijo v belem bikiniju, s katero je požela val navdušenja. Njena figura je videti brezhibno, kar ni presenečenje – Kaja je znana po tem, da veliko časa nameni športu in redni telesni vadbi. Tudi med oddihom, ki ga trenutno preživlja s partnerjem Karlom na Viru, ne zanemarja rekreacije, kar prikazujejo tudi utrinki iz njunega dopusta na družbenih omrežjih. Oba del dneva namenita teku in aktivnemu preživljanju časa.

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Aktiven življenjski slog kot njen zaščitni znak

Že v šovu je izstopala po svoji športni pripravljenosti, veliko pozornosti pa je takrat pritegnil njen zmenek ena na ena, ko sta se s Karlom podala na plezalno steno. Kaji je šlo več kot odlično, Karlo pa je takoj vedel, da je izbral pravo dekle za športen in adrenalinski zmenek.

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Njena fit postava je torej rezultat predanosti, discipline in ljubezni do gibanja, ki jo spremlja že leta. S svojimi objavami pogosto motivira tudi sledilce, da se premaknejo in poskrbijo zase.

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KOMENTARJI (8)

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IQ200 04. 06. 2026 13.29
4 0
Gliha vkup štriha. Frendice so si skupaj dale usta napolnit. Marsikaj si lahko napolnijo samo glave ne. Tetovaže pa tudi veliko povejo. Povsod isti vzorec.
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SpamEx 04. 06. 2026 12.29
2 1
lepa in simpatična
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SpamEx 04. 06. 2026 13.34
1 1
in tudi parametri so pravi
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športnik66 04. 06. 2026 09.46
4 3
Ji manjka 15 cm višine da bi bila sploh opazna na plaži.
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talijamz 03. 06. 2026 20.26
1 1
Naša Rakičanka je tak najlepša.Vij ljubosumni se pa zaletite.Tij zurc pa si pač takše lejpe dekle nemreš privoščiti.Što ti pa kriv.
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zurc 03. 06. 2026 21.51
0 2
to ki jo imam mi je lepša kot vaša rakičanka,vsajmeni!kako zgleda drugim ,me niti ne zanima.In moja lepotica pravi da ima dovolj samo mojo pozornost ,ne kot vaša ki rabi pozornost tudi drugih,Hvala za tako frajlo,js imam rad mir pri hiši ne pa da bi moral še odganjati napaljene pse
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zurc 03. 06. 2026 21.53
0 1
si jo lahko ti? sploh ve kdo si?če bi bili kaj vredni fantje v rakitni bi jo lahko imel eden od vas,tako pa kot kaše se lahko samo slinite in sanjarite
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zurc 03. 06. 2026 19.34
8 1
vsak pameten če hoče imet normalno življenje se takih frajl izogne
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