Kaja in Matea sta dokazali, da njuno prijateljstvo traja tudi po šovu

Pred kratkim sta Kaja in Matea skupaj s sotekmovalko Antonelo preživeli sproščeno popoldne na zagrebškem Jarunu. Na družbenih omrežjih je Matea delila fotografijo, na kateri se dekleta nasmejano družijo in uživajo v sončnem vremenu. S tem so pokazale, da vezi, ustvarjene v oddaji, niso izginile po koncu snemanja, temveč so se še okrepile.

Znana Slovenka je iz dneva v dan bolj zaljubljena

Kot poroča hrvaški RTL, se je prijateljstvo med Mateo, Kajo in Antonelo začelo že med samim snemanjem, ko so se hitro povezale in si med seboj nudile podporo v napetih trenutkih oddaje. Kljub tekmovalnemu formatu so večkrat poudarile, da jim je pomembnejša medsebojna povezanost kot sama zmaga v šovu.

Matea in Kaja sta tudi po šovu ohranili prijateljstvo. Matea je v svoji Instagram zgodbi delila prikupen utrinek druženja s Kajo.

Oddaja Gospodin Savršeni, hrvaška različica priljubljenega formata resničnostnega šova Sanjski moški, že več sezon združuje romantiko, tekmovalnost in osebne zgodbe kandidatov, pri čemer pa se pogosto razvijejo tudi močna prijateljstva, kot v primeru Matee in Kaje.

Njuno nadaljnje druženje kaže, da je izkušnja v oddaji pustila več kot le televizijske spomine, med njima je nastala povezava, ki se očitno ohranja tudi v vsakdanjem življenju, stran od kamer in tekmovalnega pritiska.