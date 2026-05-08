Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
kaja casar
Oddaje

Kaja in Matea sta dokazali, da njuno prijateljstvo traja tudi po šovu

S.B.
08. 05. 2026 13.13
0

Nekdanji tekmovalki priljubljene resničnostne oddaje Gospodin Savršeni (Sanjski moški Hrvaške) Matea in Kaja sta po koncu snemanja še vedno v odličnih odnosih. Čeprav sta se v oddaji borili za pozornost istega moškega, je med njima nastalo pristno prijateljstvo, ki se je ohranilo tudi zunaj kamer.

Pred kratkim sta Kaja in Matea skupaj s sotekmovalko Antonelo preživeli sproščeno popoldne na zagrebškem Jarunu. Na družbenih omrežjih je Matea delila fotografijo, na kateri se dekleta nasmejano družijo in uživajo v sončnem vremenu. S tem so pokazale, da vezi, ustvarjene v oddaji, niso izginile po koncu snemanja, temveč so se še okrepile.

Znana Slovenka je iz dneva v dan bolj zaljubljena
Preberi še
Znana Slovenka je iz dneva v dan bolj zaljubljena

Kot poroča hrvaški RTL, se je prijateljstvo med Mateo, Kajo in Antonelo začelo že med samim snemanjem, ko so se hitro povezale in si med seboj nudile podporo v napetih trenutkih oddaje. Kljub tekmovalnemu formatu so večkrat poudarile, da jim je pomembnejša medsebojna povezanost kot sama zmaga v šovu.

Matea in Kaja sta tudi po šovu ohranili prijateljstvo. Matea je v svoji Instagram zgodbi delila prikupen utrinek druženja s Kajo.
Matea in Kaja sta tudi po šovu ohranili prijateljstvo. Matea je v svoji Instagram zgodbi delila prikupen utrinek druženja s Kajo.FOTO: Instagram zgodba

Oddaja Gospodin Savršeni, hrvaška različica priljubljenega formata resničnostnega šova Sanjski moški, že več sezon združuje romantiko, tekmovalnost in osebne zgodbe kandidatov, pri čemer pa se pogosto razvijejo tudi močna prijateljstva, kot v primeru Matee in Kaje.

Njuno nadaljnje druženje kaže, da je izkušnja v oddaji pustila več kot le televizijske spomine, med njima je nastala povezava, ki se očitno ohranja tudi v vsakdanjem življenju, stran od kamer in tekmovalnega pritiska.

Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Preberi še
Karlo razkril, kako je njegova mama sprejela Kajo
Mailing
Oddaje
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Rtl.hr

Sanjski moški Gospodin Savršeni resničnostni šovi Kaja in Matea prijateljstvo kaja casar matea sanjski moški hrvaške
Oddaje

Slovenija ima talent: Doživite nepozabno avdicijo v živo

Novice

Znana Slovenka se je ločila po več kot 20 letih skupnega življenja

Moskisvet.com Sta res samo prijatelja?
24ur.com Finec o prijateljstvu z Bojanom: Najboljša stvar, ki se mi je zgodila
24ur.com Druženje Severininih bivših: Igor Kojić 35. rojstni dan proslavil z Milanom Popovićem
24ur.com Sanjski Blaž in prijatelj Jaka: Punce so zelo zanimiva bitja
24ur.com Nič več prijatelja: Gisele Bündchen in inštruktor jiu-jitsuja naj bi bila par
24ur.com Luka in Karim o Binetu: Kar se zgodi v MasterChefu, tam tudi ostane
24ur.com Peter Poles uradno predal voditeljsko mesto Melani Mekicar
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702