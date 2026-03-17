Večer sta zaključila s strastnim poljubom

N. Č.
17. 03. 2026 15.00
0

Karlo in Petar sta se odločila, da čas posvetita dekletoma, ki sta jima že pri srcu. To sta seveda Antonela in Kaja, ki sta si prislužili zmenek ena na ena, za eno izmed tekmovalk pa se je večer zaključil še posebej romantično.

Od Kajinega zmenka s Karlom je minilo že kar nekaj časa, zato se je simpatični rokometaš odločil, da zanjo pripravi prav poseben, športno obarvan zmenek. Nobenega dvoma ni bilo, da je za to aktivnost izbral pravo dekle, saj je Kaja ponovno dokazala, da je neustrašna in da se ne boji novih izzivov.

Kaja Casar vstopa v šov Sanjski moški Hrvaške

Prav ta njena vztrajnost in ciljna naravnanost je pritegnila Karla, s tokratnim zmenkom pa mu je lepotica iz Slovenije še dodatno potrdila, da imata veliko skupnega.

Kaja in Karlo sta preživela romantičen večer.FOTO: VOYO

Kako kompatibilna sta Kaja in Karlo?

Kako kompatibilna v resnici sta, pa sta lahko podrobneje ugotovila po večerji, ko sta imela priložnost rešiti kviz, ki je razkril njuno ujemanje. Na testu sta dosegla 67,74 % ujemanje, Antonela in Petar pa sta na testu dobila rezultat 54 %.

Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

Kaja in Karlo sta bila z rezultatom zelo zadovoljna, saj je bil odstotek višji, kot sta pričakovala, Antonela pa je prepričana, da je v resnici med njima več podobnosti, kot je to pokazal test. "54-odstotni rezultat je znak, da je tablica pokvarjena," je v smehu povedala Antonela in dodala: "Mislim, da je odstotek najine kompatibilnosti veliko višji."

Tudi Antonela se je imela na zmenku lepo.FOTO: VOYO

Dobila je vrtnico in poljub

Kaja si je na koncu zmenka prislužila vrtnico, večer pa sta zaključila s strastnim poljubom. Kaja je bila nad poljubom navdušena, celo bolj kot nad vrtnico. "Všeč mi je bila ta podelitev vrtnice. Ta mi je bila najljubša do zdaj," je povedala Kaja, Karlo pa je dodal, da je bilo na zmenku zelo 'intimno in romantično'.

Kaja in KarloFOTO: VOYO
Znana slovenska vplivnica: od počitnic do življenja na otoku Tenerife

Kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi?

Pred koktajl zabavo so tekmovalke na trnih, saj ugibajo, katera bo tokrat ostala brez rdeče vrtnice. Ena izmed njih se odloči za posebno gesto, ki bo zagotovo pritegnila Petrovo pozornost. Medtem sanjska moška skušata ugotoviti, katere izbranke so jima odprle srce in katere le igrajo igro. Po neprijetnem pogovoru eno dekle konča v solzah.

Preverite, kaj se bo dogajalo v najnovejši epizodi šova Sanjski moški Hrvaške.FOTO: VOYO

Celotna epizoda vas že čaka na VOYO!

