The King's Man: Začetek
Za kulisami najmočnejše tajne organizacije

M.S.
12. 01. 2026 14.10
0

Spoznajte skrivnostni svet tajne agencije Kingsman, ki iz ozadja preprečuje največje globalne katastrofe. V napeti kombinaciji akcije in vohunskih spletk boste spremljali ekipo, ki rešuje svet na svoj način. Od ponedeljka do srede vas ob 20. uri na Kanalu A čaka priljubljena franšiza, ki bo poskrbela, da boste na trenutke zadrževali dih.

PONEDELJEK

The King's Man: Začetek

V napetem nadaljevanju priljubljene franšize Kingsman, ki temelji na kultnem stripu, se vračamo v preteklost – v čas, ko se pišejo začetki tajne agencije Kingsman. Zgodba nas popelje na začetek 20. stoletja, kjer peščica pogumnih posameznikov ustanovi organizacijo, da bi zaustavili kriminalno združbo, ki načrtuje vojno, v kateri naj bi izbrisala milijone ljudi. Bo Kingsman uspel preprečiti katastrofo, preden bo prepozno?

The King's Man: Začetek
The King's Man: Začetek
TOREK

Kingsman: Tajna služba

Kingsman: Tajna služba je akcijska pustolovščina, posneta po priljubljenem stripu, ki razkriva svet tajne vohunske organizacije Kingsman. Ko najstniški prestopnik Gary "Eggsy" Unwin dobi priložnost, da se pridruži njihovemu elitnemu vohunskemu programu, ga čaka izjemno zahtevno urjenje. Medtem pa svet ogroža zlobni megalomanski genij s smrtonosnim načrtom.

Kingsman: Tajna služba
Kingsman: Tajna služba
SREDA

Kingsman: Zlati krog

V akciji Kingsman: Zlati krog, nadaljevanju uspešnice iz leta 2014, se Eggsy in njegovi kolegi vračajo na prizorišče in se povežejo z ameriško tajno organizacijo Statesman. V novi pustolovščini, ki preizkuša njihove meje in moči, se bosta morali elitni agenciji združiti, da bi premagali neusmiljenega skupnega sovražnika.

Kingsman: Zlati krog
Kingsman: Zlati krog
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kingsman vohunski film akcijski film tajna agencija filmi spored Kanal A ideje oddaje
Oddaje

Ob pogledu na njegov avto je ostala odprtih ust

Oddaje

Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora

