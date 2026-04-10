Najlepši utrinki Karla in Kaje po koncu šova

Srečno se je zaključila zgodba Karla in Kaje, ki sta po koncu šova ostala skupaj in si ustvarila skupno življenje v Zagrebu. Par nas je pred kratkim obiskal in razkril, kako je bilo videti njuno življenje po koncu snemanja. Več o njuni zgodbi in življenju po oddaji si lahko preberete v članku z naslovom Kaja in Karlo: "Ko bova imela otroke, bova pripovedovala o tem, kako sva se spoznala".

Najlepši utrinki Kaje in Karla po koncu šova

Po velikem finalu sta Kaja in Karlo na družbenih omrežjih končno lahko odkrito pokazala, da sta še vedno skupaj. Ob tem sta objavila več skupnih fotografij, na katerih sta delila utrinke iz svojega življenja po koncu šova. Na fotografijah ju lahko vidimo med sprehodi, objemi, na skupnih izletih in v sproščenih trenutkih doma, ki razkrivajo, da je njuna ljubezen po oddaji postala še močnejša.

Fotografije delujejo zelo pristno in romantično, predvsem pa prikazujejo njun vsakdan, ki ga do zdaj nista mogla deliti z javnostjo. Namesto velikih besed sta sledilcem pokazala drobne trenutke sreče, zaradi katerih njuna zgodba deluje še bolj iskreno. Prav zato so številni oboževalci zapisali, da sta eden njihovih najljubših parov hrvaške različice šova.

Skrivanja je končno konec

Karlo je ob fotografijah zapisal: "218 dni skrivanja, podpore, ljubezni in borbe, da je najina ljubezen zmagala. Hvala vam vsem iz srca." S tem je dal vedeti, da zanju zadnjih nekaj mesecev ni bilo vedno enostavno, saj sta morala svojo zvezo skrivati pred javnostjo, a sta ves čas verjela, da bo njuna zgodba dobila srečen konec.

Kaja in Karlo sta morala vse od konca snemanja pa do predvajanja finala skrbno skrivati, da sta še vedno skupaj. Čeprav sta vmes že živela skupaj v Zagrebu, se nista smela javno pojavljati kot par, saj bi s tem prehitro razkrila razplet oddaje. Kot sta razkrila v intervjuju, je bilo to obdobje zahtevno, saj sta morala ves čas paziti, da ju kdo ne opazi ali fotografira skupaj. Zdaj, ko je šova konec, pa se končno ne rabita več skrivati in lahko svojo ljubezen brez zadržkov pokažeta tudi javnosti. Več si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Karlo Godec in Kaja Casar FOTO: Aljoša Kravanja

