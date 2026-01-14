Uganete, kdo je na fotografiji?

Karlo Godec pravi, da je imel rojstne dneve vedno rad, saj so bili vsi skupaj in so se dobro zabavali. Tudi danes mu praznovanje pomeni priložnost, da zbere najbližje. Letošnji rojstni dan bo najprej praznoval z družino, nato pa še s prijatelji. Pravi, da mu je najpomembneje, da so vsi zdravi, srečni in skupaj, saj mu največ pomeni, da ima ob sebi svoje ljudi.
Kakšen pa je bil kot otrok?
Odrasel je v zagrebškem naselju Malešnica, kjer so mu ulica, prijatelji, šola ter neskončna igra in zabava krojili otroštvo. Pravi, da je bil kot otrok živahen, nagajiv in nemiren, vedno v iskanju družbe in novih dogodivščin. Otroštvo mu ni prineslo le lepih trenutkov. Zelo zgodaj je izgubil očeta, zato ga je odraščanje ob mami in starejši sestri močno oblikovalo. Spomine nanj nosi še vedno, nekatere očetove besede pa ga spremljajo skozi življenje.
Spominja se svojega prvega smučanja s starši in sestro. "Nisem želel hoditi v smučarsko šolo, hotel sem smučati z njimi. Seveda jim nisem mogel slediti in sem ves čas padal. V nekem trenutku mi je oče rekel: Vstani, gremo naprej!' Te besede so se mi za vedno vtisnile v spomin in me še danes vodijo, karkoli se zgodi, tudi ko padem, vstanem in grem naprej," pripoveduje Karlo.
Očetove besede in spomini ga še danes spremljajo, usmerjajo ter mu dajejo moč. Pravi, da si želi doseči vse, kar bi si oče želel zanj. V vseh uspehih, izzivih in ciljih mu je največja opora družina, predvsem mama in sestra, kar Karlo iskreno ceni.
"Mislim, da bi morala biti vsem največja opora prav družina, saj te nikoli ne bo zapustila. Vsi drugi se lahko spremenijo, a družina je vedno družina in meni je vedno na prvem mestu. To mi pomeni neizmerno veliko," sklene Karlo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV