Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?

Pripravite se na novo dozo romantike in strasti, saj v novo sezono šova Sanjski moški Hrvaške vstopata kar dva zapeljivca. Spremljali bomo lahko dva zelo različna moška, a oba v šov vstopata z enakim ciljem. Vodi ju upanje, da bosta prav tu našla pravo ljubezen.

Preberi še Prihaja Sanjski moški Hrvaške - nova sezona

Kdo je Karlo Godec?

Karlo Godec je športnik, ki je svojo rokometno pot začel v RK Medveščak v Zagrebu, poroča Story.hr. Tam je preživel 11 let, kar je zavidljiv čas in priča o njegovi predanosti klubu in športu, še dodajajo. Svoje sposobnosti je dokazal že v mlajših kategorijah, saj je leta 2019 osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v Španiji z mladinsko reprezentanco.

Preberi še Nov Sanjski moški: 61-letni vdovec

Njegova rast ni ostala neopažena in leta 2021 je prejel poziv v člansko reprezentanco Hrvaške, kar je potrditev njegovega vrhunskega igranja na položaju levega krila, še pišejo pri Story.hr. Karlo Godec, ki je visok 194 cm, uspešno združuje svoje obveznosti profesionalnega športnika z akademskim življenjem. Je študent zadnjega letnika kondicijske priprave športnikov na Kineziološki fakulteti, še poročajo pri Story.hr.

icon-expand Karlo - Sanjski moški Hrvaške FOTO: POP TV

Ustvaril lastno blagovno znamko Karlo ni le nadarjen športnik, je tudi strasten modni kreator in podjetnik, ki dokazuje, da se da zagnanost in srce usklajevati na več področjih. O ustanovitvi lastne modne blagovne znamke je za Story.hr povedal: "Ideja o ustanovitvi modne znamke se mi je porodila ob kavi, ko sva se s prijateljem pogovarjala o tem, kaj bi počela, če bi lahko izbirala med vsem, kar nama v tistem trenutku pride na misel."

Preberi še Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti

Kaj ga ločuje od ostalih? Karlo v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk.

Preberi še Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju

Največja in najbolj stalna podpora v njegovem življenju je njegova mama, ki je imela ključno vlogo pri njegovi rasti in uspehu. Njena ljubezen in vztrajnost sta mu dali pogum za premagovanje ovir in ga vodili k njegovim sanjam, še dodajajo pri Story.hr.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Oddaje Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Sodite med zveste oboževalce šovov, kot so Kmetija, Slovenija ima talent in MasterChef? Radi gledate serije, filme in VOYO? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo sproti obveščali o vseh novostih v naših šovih in oddajah! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.