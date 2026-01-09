Zadovoljna.si
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?

N. Č.
09. 01. 2026 04.00
0

V novi sezoni šova Sanjski moški Hrvaške bosta ljubezen iskala kar dva moška. Eden izmed njiju je 26-letni športnik Karlo Godec, ki ga lahko podrobneje spoznate v nadaljevanju.

Pripravite se na novo dozo romantike in strasti, saj v novo sezono šova Sanjski moški Hrvaške vstopata kar dva zapeljivca. Spremljali bomo lahko dva zelo različna moška, a oba v šov vstopata z enakim ciljem. Vodi ju upanje, da bosta prav tu našla pravo ljubezen.

Kdo je Karlo Godec?

Karlo Godec je športnik, ki je svojo rokometno pot začel v RK Medveščak v Zagrebu, poroča Story.hr. Tam je preživel 11 let, kar je zavidljiv čas in priča o njegovi predanosti klubu in športu, še dodajajo. Svoje sposobnosti je dokazal že v mlajših kategorijah, saj je leta 2019 osvojil srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v Španiji z mladinsko reprezentanco.

Njegova rast ni ostala neopažena in leta 2021 je prejel poziv v člansko reprezentanco Hrvaške, kar je potrditev njegovega vrhunskega igranja na položaju levega krila, še pišejo pri Story.hr.

Karlo Godec, ki je visok 194 cm, uspešno združuje svoje obveznosti profesionalnega športnika z akademskim življenjem. Je študent zadnjega letnika kondicijske priprave športnikov na Kineziološki fakulteti, še poročajo pri Story.hr.

Karlo - Sanjski moški Hrvaške
Karlo - Sanjski moški HrvaškeFOTO: POP TV

Ustvaril lastno blagovno znamko

Karlo ni le nadarjen športnik, je tudi strasten modni kreator in podjetnik, ki dokazuje, da se da zagnanost in srce usklajevati na več področjih. O ustanovitvi lastne modne blagovne znamke je za Story.hr povedal: "Ideja o ustanovitvi modne znamke se mi je porodila ob kavi, ko sva se s prijateljem pogovarjala o tem, kaj bi počela, če bi lahko izbirala med vsem, kar nama v tistem trenutku pride na misel."

Kaj ga ločuje od ostalih?

Karlo v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk.

Največja in najbolj stalna podpora v njegovem življenju je njegova mama, ki je imela ključno vlogo pri njegovi rasti in uspehu. Njena ljubezen in vztrajnost sta mu dali pogum za premagovanje ovir in ga vodili k njegovim sanjam, še dodajajo pri Story.hr.

Vir: story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
