Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone

V zadnji epizodi šova Sanjski moški Hrvaške so se dekleta vrnila nazaj v skupno vilo, kjer pa jih je obiskal voditelj in razkril, da meja med ekipama ne obstaja več in da sanjska moška zdaj lahko izbirata med vsemi dekleti, ki so del šova.

Preberi še Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?

Ta novica je nekatera dekleta močno razveselila, na druge pa ni imela prav posebnega vpliva, saj želijo ostati 'zveste' moškemu, ki jim je bil dodeljen na samem začetku. Med njimi sta tudi Kaja in Helena, ki sta že komaj čakali, da ponovno vidita Karla. Želja se jima je tudi uresničila, saj je prav njiju kot prvi povabil na zmenek in jima priznal, da se je močno veselil, da ju spet vidi. Kljub temu da je njihov skupni zmenek bil prijeten in nabit s pozitivno energijo, je Helena na koncu razočarana odšla domov, saj se je Karlo odločil, da želi, da preostanek večera z njim preživi Slovenka Kaja.

icon-expand Karlo je za zmenek izbral Kajo in Heleno. FOTO: VOYO

Romantična večerja in prvi poljub sezone

Kaja se je njegove odločitve močno razveselila in čakal ju je 'magični' večer. Ponovno je prišel čas za resnejše pogovore in dolge poglede, večer pa se je zaključil tako z vrtnico kot s poljubom, ki sta si ga oba že dolgo želela. Tako se je uresničila ne zgolj Karlova želja, ampak tudi Kajina.

Preberi še Simpatična Slovenka očarala postavnega rokometaša

Simpatična Slovenka je celo priznala, da bi v 'resničnem življenju' verjetno do poljuba prišlo že prej, saj je med njima brez dvoma poskočila iskrica.

icon-expand Kaja in Karlo - prišlo je prvega poljuba sezone FOTO: VOYO

icon-expand Kaja in Karlo - prišlo je do prvega poljuba sezone FOTO: VOYO

Simpatična Kaja je pred kratkim praznovala svoj 27. rojstni dan

Simpatična Kaja, ki jo trenutno spremljamo v šovu Sanjski moški Hrvaške, je sicer pred kratkim praznovala svoj 27. rojstni dan. Ob tej priložnosti je na svojih družbenih omrežjih delila čudovite fotografije iz rojstnodnevnega fotografiranja, pod njimi pa so se zvrstili številni pozitivni komentarji in čestitke tudi številnih znanih slovenskih vplivnic.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kaj nas čaka v najnovejši epizodi?

Nekatera dekleta se sprašujejo, ali naj sploh še ostanejo v šovu, saj so razočarana, ker od sanjskih moških ne dobijo pozornosti, ki si jo želijo. Ko prispeta pismi, je Karlova izbranka presenečena, da je izbral prav njo, Petrova pa opazi ljubosumne poglede tekmic. Nesramni komentarji znova dodatno podžgejo napeto vzdušje v vili. Dve dekleti, ki prej nista bili v središču pozornosti, a sta pripravljeni kar najbolje izkoristiti svoj čas, se odpravita na zasebne zmenke. Petar mora načrtovati skrivnostni pobeg, Karlo pa poskuša prelisičiti čas.