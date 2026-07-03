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Šokantna biografska drama o vzponu in padcu kolesarja

M.S.
03. 07. 2026 04.00
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Pripravite se na napet filmski večer, ki razgalja eno največjih prevar v svetu športa. Biografska drama o Lanceu Armstrongu nas popelje v zakulisje kolesarskih zmag, kjer so dominirala prepovedana poživila in zapletene tehnike prikrivanja.

Petek ob 20.00 na KINO

Žanr: biografija, drama, šport
Igralci: Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet, Jesse Plemons, Dustin Hoffman
Režija: Stephen Frears

Resnična zgodba o irskem športnem novinarju Davidu, ki je posumil, da utegnejo biti kolesarke zmage Lanca Armstronga povezane z uporabo nedovoljenih poživil. Čeprav cel svet občuduje Armstrongove zmage, predanost in odločnost, začne David raziskovati ozadje njegovih uspehov. Počasi mu uspe razkriti umazane podrobnosti o programu uporabe poživil celotne ekipe in o tehnikah laži, zanikanja ter ustrahovanja, s katerimi Armstrong poskuša prikriti resnico.

Program
ProgramFOTO: 24ur.com
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V soboto se v katalonski prestolnici začenja 113. izvedba dirke po Franciji, bolj poznana kot Tour de France, na kateri bodo nastopili tudi trije Slovenci. Največ pozornosti bo seveda namenjene Tadeju Pogačarju, ki se na Tour odpravlja kot glavni favorit za osvojitev rumene majice in pokala, ki ga bodo 26. julija podelili na Elizejskih poljanah. Več si lahko preberete TUKAJ.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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