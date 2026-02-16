Nuša bo poskrbela za popoln preobrat

Dan se začne optimistično, nato pa odločitev o novi glavi družine povsem pretrese razmerja moči in sproži prvi resen razkol. Medtem ko nekateri v izbiri vidijo priložnost za maščevanje, drugi skušajo zaščititi svoje najbližje in s tem sprožijo še več napetosti. Razprave o vsakdanjih opravilih se prelevijo v hud prepir, v katerem se pokažejo pravi obrazi. V hlevu se stopnjujejo pritiski, v hiši vre nezaupanje. Skupnost se razdeli na dva tabora in prihodnji dnevi obetajo resne spopade.