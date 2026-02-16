Zadovoljna.si
Nuša ni želela, da bi nekdo, ki ji veliko pomeni, doživel takšne izdaje.
Oddaje

Nuša bo poskrbela za popoln preobrat

M.S.
16. 02. 2026 04.00
0

Ne zamudite nove epizode Kmetije v ponedeljek ob 20.00, ko bo razkrito, kdo bo nova glava družine. Na posestvu pa bodo zavreli pravi prepiri in napetost bo dosegla vrhunec.

Dan se začne optimistično, nato pa odločitev o novi glavi družine povsem pretrese razmerja moči in sproži prvi resen razkol. Medtem ko nekateri v izbiri vidijo priložnost za maščevanje, drugi skušajo zaščititi svoje najbližje in s tem sprožijo še več napetosti. Razprave o vsakdanjih opravilih se prelevijo v hud prepir, v katerem se pokažejo pravi obrazi. V hlevu se stopnjujejo pritiski, v hiši vre nezaupanje. Skupnost se razdeli na dva tabora in prihodnji dnevi obetajo resne spopade.

Nuša bo s svojim izborom družine pošteno premešala štrene.
Nuša bo s svojim izborom družine pošteno premešala štrene.FOTO: POP TV

Začela se je 12. sezona Kmetije na POP TV, ki jo spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri. Vse zamujene oddaje vas čakajo na VOYO.

Želite stopiti iz cone udobja in na lastni koži izkusiti, kaj zmorete brez ugodja sodobnega sveta? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Prijavi se v novo sezono šova Kmetija
Prijavi se v novo sezono šova Kmetija

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
kmetija nuša glava družine kdo bo glava družine šov resničnostni šov
Oddaje

Trači

